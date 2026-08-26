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С 1 сентября в белорусских школах будут досматривать вещи школьников и родителей

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  • 26.08.2026, 21:21
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С 1 сентября в белорусских школах будут досматривать вещи школьников и родителей

Пока неизвестно, кто этим займется.

Начиная с нового учебного года белорусские школы получат право на выборочный досмотр вещей — как у самих учащихся, так и у родителей и других посетителей. Об этом рассказал в эфире «Радио-Минск» первый заместитель начальника Московского отдела столичной охраны Александр Сях.

Как пояснил Сях, соответствующее право появилось благодаря изменениям в нормативных документах, регулирующих пропускной режим в учебных заведениях.

Под досмотр потенциально могут попасть школьники любого возраста, а также взрослые — родители и прочие посетители, если при них окажутся крупногабаритные предметы. Представитель охраны подчеркнул, что при этом нужно соблюдать осторожность: усиленные меры безопасности не должны формировать у детей ощущение, будто их в чём-то подозревают.

Конкретный порядок проведения досмотра — кто именно будет его осуществлять и при каких обстоятельствах — Сях не раскрыл.

По имеющейся информации, ужесточение правил приурочено к началу учебного года и является частью общего пакета мер по повышению безопасности в школах.

Стоит напомнить, что подобная практика в Беларуси встречалась и до этого. В частности, в ноябре 2023 года в Могилёве сотрудники милиции проверяли содержимое школьных рюкзаков, что тогда вызвало недовольство со стороны родителей.

Кроме того, с 1 сентября 2025 года в учебных заведениях страны уже действует запрет на использование гаджетов — хотя Министерство образования изначально обещало применять это ограничение без излишней строгости. Позднее ведомство также уточнило, как именно должны храниться телефоны учеников в школах и что грозит за их использование на уроках.

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