Брат бывшего футболиста БАТЭ споет на концерте в Минске
- 26.08.2026, 21:53
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Он станет хэдлайнером программы на День города.
В воскресенье, 12 сентября, в Минске пройдет празднование Дня города.
В частности, стала известна программа концерта, который пройдет на площадке возле Дворца спорта.
Хедлайнером вечера, как сообщает Мингорисполком, станет российский певец туркменистанского происхождения Акмаль (Akmal'). Выступление артиста будет бесплатным. Завершится вечер фейерверком, который запланирован на 23:00.
Отметим, Акмаля является братом бывшего защитника борисовского БАТЭ Джамалдина Ходжаниязова. Воспитанник «Зенита» выступал в Беларуси в 2019 году, заметил betnews.by.