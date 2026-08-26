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Переломное лето 2026 года

  • Дэвид Акс
  • 26.08.2026, 21:30
  • 1,708
Переломное лето 2026 года

Как Украина захватила инициативу в «дальней войне».

В течение четырех лет Россия запускала гораздо больше ракет большой дальности и беспилотников, чем Украина в ответ. Летом 2026 года соотношение сил изменилось, и сейчас Украина начала наносить по России более сильные удары, чем Россия по Украине.

Эти изменения произошли не быстро и не без труда. Украинцы постепенно и неуклонно разрабатывали более совершенные и дешевые беспилотники дальнего действия и крылатые ракеты, одновременно нанося удары по российским заводам, чтобы сорвать производство ракет и беспилотников в самой России.

В то же время украинцы нанесли ущерб российским системам противовоздушной обороны, чтобы обеспечить возможность нанесения все более масштабных ударов в глубину российской территории.

Цель украинцев заключалась в том, чтобы увеличить издержки России на ведение войны. Конечно, ни один влиятельный человек не верит, что одной только бомбардировкой можно выиграть войну. Но это может ускорить заключение мира на основе переговоров.

В июне российские войска запустили по украинским городам около 6 000 ударных дронов, а также крылатых и баллистических ракет. Украинские системы ПВО, как правило, сбивают 90% наступающих дронов, около половины крылатых ракет, но те 600 или более ракет и дронов, которые, вероятно, прорвались в июне, все же составили огромное количество — и привели к значительным разрушениям, ранениям и гибели людей в украинских городах.

Однако цифра в 6 000 боеприпасов на самом деле является хорошей новостью для Украины. Ведь в мае россияне запустили более 8 000 боеприпасов для нанесения ударов по глубоко расположенным целям. А и в марте, и в апреле они запустили более 6 500 таких боеприпасов. В то же время количество украинских ударов по глубинным целям резко возросло. В мае украинцы запустили 9 000 дронов и ракет, а в июне превысили этот показатель, завершив месяц с 11 500 запусками. Это в 2,5 раза больше, чем в апреле.

Сложно сказать, сколько из 11 500 боеприпасов пробило ослабевающую систему ПВО России. Однако вполне возможно, что у россиян показатель перехвата аналогичен показателю самой Украины: в среднем около 90% по всем типам вражеских боеприпасов.

Иными словами, вполне возможно, что в июне украинские войска нанесли 1 150 ударов по ключевым целям на территории России и на оккупированных Россией территориях. Это почти в два раза больше, чем ударов, нанесенных россиянами в том же месяце.

Дэвид Акс, «Фокус»

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