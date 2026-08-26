Ученые выяснили, как высокий IQ помогает лучше понимать вино 5 26.08.2026, 21:06

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Дело не только в регулярных дегустациях.

Исследователь Максимилиан Кроло из Саарландского университета вместе с профессором Тимоти С. Бейтсом из Эдинбургского университета решили выяснить, влияет ли высокий уровень интеллекта на усвоение сложных знаний в области, где отсутствуют финансовые вознаграждения или обязательные экзамены, пишет New Voice.

Объектом исследования явилась культура виноделия и знания о вине. Это направление не входит в школьные программы и используется в основном профессионалами, однако требует значительных интеллектуальных усилий: понимания сортов винограда, климатических зон, методов производства и химико-технологических процессов.

В рамках эксперимента 525 участников сначала прошли стандартный тест когнитивных способностей ICAR, оценивавший вербальное, матричное и логико-математическое мышление. На втором этапе респонденты отвечали на 68 вопросов по виноделию, составленных на основе международной программы Wine & Spirit Education Trust (WSET). Ученые также учли профессиональный опыт участников и их личные предпочтения по поводу напитка.

Анализ данных показал, что уровень интеллекта объясняет более 9 процентов отличий в глубине знаний о вине. Люди с более высокими когнитивными показателями оказались способны лучше структурировать информацию, понимать причинно-следственные связи (например, как прохладный климат увеличивает кислотность винограда) и применять эти принципы на практике.

Исследование опровергает популярный миф о том, что для глубокого понимания вина достаточно просто регулярно дегустировать его. Простое потребление напитка без систематического анализа не повышает эффективность усвоения информации. Наибольшую пользу интеллект приносит тогда, когда человек взаимодействует со структурированной системой знаний, получает обратную связь и классифицирует опыт.

Полученные результаты подтверждают, что высокий интеллект является самостоятельным двигателем обучения, работающим даже при отсутствии экзаменов или материальной заинтересованности. Исследователи подчеркивают: винная эрудиция не является элитарной привилегией или вопросом субъективного вкуса, а структурированной дисциплиной, которую можно успешно овладеть благодаря системному подходу.

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