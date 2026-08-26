Молдаванин пытался вывезти женщину из Беларуси в надувном матрасе

Молдаванин пытался вывезти женщину из Беларуси в надувном матрасе7
- 26.08.2026, 21:36
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Фотофакт.
На пункте пропуска «Брузги» пограничники и таможенники обнаружили необычный способ незаконного пересечения границы: 34-летний гражданин Молдовы спрятал женщину внутри надувного матраса, пытаясь провезти её через границу в автомобиле Audi, следовавшем в Германию. Об этом сообщил Государственный таможенный комитет.
Внимание сотрудников привлекло подозрительное поведение водителя во время беседы в «красном коридоре» — это и стало основанием для более тщательной проверки транспортного средства с применением сканирующего оборудования.
Именно сканирование показало, что внутри матраса, лежавшего в салоне машины, находится человек.
Как позже пояснили сами молодые люди, к такому способу они прибегли из-за того, что у женщины отсутствовал загранпаспорт, необходимый для законного пересечения границы.
Поскольку в действиях пары усмотрели признаки состава преступления по статье 371-1 Уголовного кодекса Беларуси, все материалы по делу переданы органам пограничной службы для дальнейшего разбирательства.