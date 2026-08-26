Врачи рассказали, какой чай лучше всего снижает давление 3 26.08.2026, 22:08

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Специалисты рекомендуют при повышенном давлении придерживаться принципов DASH-диеты.

Высокое артериальное давление нередко называют скрытой угрозой. Человек может годами не ощущать выраженных симптомов, тогда как повышенная нагрузка постепенно отражается на состоянии сосудов, сердца и других органов. Поэтому при гипертонии важно обращать внимание не только на продукты питания, но и на то, что человек пьет в течение дня.

Об этом пишет МЕТА.

Почему зеленый чай может подходить людям с гипертонией

Специалисты часто рекомендуют при повышенном давлении придерживаться принципов DASH-диеты. Такой рацион предполагает большое количество овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, нежирного белка и молочных продуктов с пониженным содержанием жира. Одновременно рекомендуется сократить количество соли, насыщенных жиров, продуктов с добавленным сахаром и чрезмерное употребление красного мяса.

Среди напитков особое внимание заслуживает чай. Он является одним из самых распространенных напитков в мире после воды. К настоящему чаю относятся зеленый, черный, белый чай и улун. Все они производятся из одного растения Camellia sinensis, но отличаются способом обработки листьев. Травяные напитки относятся к другой категории, поскольку их делают из различных растений, трав и пряностей.

Что говорят научные данные

Исследователи изучали влияние зеленого чая на показатели артериального давления как при употреблении самого напитка, так и при использовании содержащих его добавок.

Согласно результатам одного из метаанализов, регулярное употребление зеленого чая было связано с небольшим снижением давления. В среднем систолический показатель уменьшался примерно на 3 мм рт. ст., а диастолический примерно на 1 мм рт. ст.

Одной из причин такого эффекта специалисты считают катехины. Эти природные соединения обладают антиоксидантными свойствами и могут благоприятно воздействовать на состояние сосудистой системы.

Как катехины воздействуют на сосуды

Научные данные указывают на несколько потенциальных механизмов действия катехинов. Они могут способствовать расслаблению сосудистых стенок и препятствовать чрезмерному сужению артерий. Кроме того, эти вещества связаны с повышением выработки оксида азота, который помогает сосудам расширяться.

Еще одним возможным преимуществом является воздействие на окислительный стресс и воспалительные процессы. Благодаря этому зеленый чай рассматривают как один из напитков, который может дополнять рацион, направленный на поддержание здоровья сердечно-сосудистой системы.

При этом зеленый чай содержит кофеин. Его количество обычно ниже, чем в кофе, однако чувствительным к кофеину людям это все равно стоит учитывать, особенно если напиток употребляется в больших количествах.

Как приготовить зеленый чай

Заварить зеленый чай несложно. Чайные листья заливают горячей водой и оставляют примерно на 3-5 минут, после чего напиток процеживают или убирают листья.

Пить его можно как теплым, так и охлажденным. При этом не стоит добавлять большое количество сахара, поскольку избыток добавленного сахара противоречит общим принципам питания, рекомендуемого при гипертонии.

На сегодняшний день не существует единой нормы, которая определяла бы оптимальное количество зеленого чая именно для контроля артериального давления. Поэтому разумным вариантом может быть умеренное употребление этого напитка наряду с обычной водой.

Важно помнить, что зеленый чай не заменяет назначенные врачом препараты от гипертонии. Его можно рассматривать лишь как часть общего рациона и здорового образа жизни.

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