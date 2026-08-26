Глава МИД Латвии рассказала о разговоре со спецпосланником Трампа по Беларуси

Глава МИД Латвии рассказала о разговоре со спецпосланником Трампа по Беларуси2
- 26.08.2026, 22:29
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Рига оказалась на передовой гибридных атак Лукашенко.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже провела, по её оценке, «продуктивные» переговоры со спецпосланником президента США по Беларуси Джоном Коулом.
О содержании разговора она сообщила в своём аккаунте в X.
Had a very productive call with U.S. Presidential Special Envoy for Belarus John Coale @johnpcoale 🇱🇻🇺🇸 pic.twitter.com/nEmUjb2XcA— Baiba Braže (@Braze_Baiba) August 26, 2026
По словам Браже, в ходе беседы стороны затронули «ряд вызовов и угроз, с которыми сталкиваются союзники в регионе, включая нелегальную миграцию и гибридные угрозы».
Латвийская чиновница также отметила, что Коул высоко оценил добросовестное выполнение Латвией союзнических обязательств в рамках НАТО и её вклад в поддержание стабильности в регионе — в частности, речь шла о расходах страны на оборону, достигающих 5% ВВП.
Джон Коул выполняет роль ключевого связующего звена между администрацией Трампа и режимом в Минске. Именно благодаря такому каналу взаимодействия в течение 2025–2026 годов режим Лукашенко пошёл на освобождение значительного числа политзаключённых, в том числе наиболее известных широкой публике, — в обмен на смягчение части санкций.
Отметим, именно Латвия в последние месяцы оказалась на передовой гибридных атак Лукашенко.