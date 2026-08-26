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Глава МИД Латвии рассказала о разговоре со спецпосланником Трампа по Беларуси

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  • 26.08.2026, 22:29
  • 2,356
Глава МИД Латвии рассказала о разговоре со спецпосланником Трампа по Беларуси
Байба Браже

Рига оказалась на передовой гибридных атак Лукашенко.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже провела, по её оценке, «продуктивные» переговоры со спецпосланником президента США по Беларуси Джоном Коулом.

О содержании разговора она сообщила в своём аккаунте в X.

По словам Браже, в ходе беседы стороны затронули «ряд вызовов и угроз, с которыми сталкиваются союзники в регионе, включая нелегальную миграцию и гибридные угрозы».

Латвийская чиновница также отметила, что Коул высоко оценил добросовестное выполнение Латвией союзнических обязательств в рамках НАТО и её вклад в поддержание стабильности в регионе — в частности, речь шла о расходах страны на оборону, достигающих 5% ВВП.

Джон Коул выполняет роль ключевого связующего звена между администрацией Трампа и режимом в Минске. Именно благодаря такому каналу взаимодействия в течение 2025–2026 годов режим Лукашенко пошёл на освобождение значительного числа политзаключённых, в том числе наиболее известных широкой публике, — в обмен на смягчение части санкций.

Отметим, именно Латвия в последние месяцы оказалась на передовой гибридных атак Лукашенко.

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