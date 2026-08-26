Белорусская поэтесса Наталка Хвоя собирает средства на издание книги 26.08.2026, 22:32

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Возможность поддержать талантливого человека.

Белорусская поэтесса и художница Наталка Хвоя (Наталья Бордак) собирает средства на издание сборника стихов «Тры кроплі», который издательство «RozUM Media» планирует выпустить в начале сентября. Предполагаемый тираж — 200 экземпляров, пишет spravy.io.

Подготовка изданич в твердом переплете объемом 196 страниц заняла три месяца: тексты были полностью отредактированы и отредактированы. Книга разделена на три тематических раздела («Малітва», «Карані», «Пяшчота») и содержит поэтические произведения разных лет.

Выява: gronka.org

«Каждый раздел раскрывает отдельную тему: духовный поиск, связь с родной землей и различные грани любви. Для читателя книга может открываться по-своему — как капли росы на рассвете, как слезы одиночества, как дождь после засухи или как животворящая вода, дарящая надежду».

В коллекцию также войдет отдельный каталог с 30 визуальными работами художника: большинство картин написаны в Польше, десять из них составляют серию «Отче наш».

Сбор средств проходит на белорусской платформе «Гронка» по модели «все, что собрано»: после окончания срока автор получает все собранные средства. До конца кампании осталось 6 дней, и на данный момент собрано 600 евро из заявленных 2750.

В обмен на финансовую поддержку автор предоставил ряд наград: свечи, экземпляры книги с автографом и картины.

Заявленный бюджет для «Гронки» должен быть распределен следующим образом:

печать — 1800 евро;

дизайн обложки — 300 евро;

распространение книги и организация презентаций — 300 евро;

верстка — 200 евро;

корректура — 150 евро.

Ранее сбор средств на издание книги уже был запущен на польской платформе Zrzutka.pl — автору удалось собрать чуть больше 1700 злотых.

— Всё уже согласовано. Но собрать сумму на издание очень сложно. 1000 евро хватило бы на начало печати книги. Тираж — 200 экземпляров. Когда она выйдет, я буду организовывать презентации, читать свои стихи, показывать своё искусство и нести белорусское слово, как фонарь на моей картине, — говорит Наталья Хвойя.

Наталье Бордак 65 лет, она окончила Минский университет культуры, пишет стихи на белорусском языке с начала 1990-х годов и рисует более 50 лет. В Беларуси она была членом Несвижского литературно-музыкального клуба «Валошкі» при районной библиотеке, а также публиковалась в сборнике «Верш на Свабоду» (2002). Проект «Тры кроплі» станет ее первым персональным сборником.

Последние 5 лет она живет в изгнании под Краковом.

Помочь белорусской поэтессе можно тут.

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