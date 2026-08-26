Belgee и Geely заняли половину авторынка Беларуси

Belgee и Geely заняли половину авторынка Беларуси9
- 26.08.2026, 12:40
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Сколько уже продали.
За январь – июль 2026 года в Беларуси было продано 44 923 новых легковых автомобиля. Сколько из них отечественного производства, рассказали в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).
Белорусы продолжают выбирать авто местного производства. Их доля в продажах составила 60,6%, или 27 215 штук.
В структуре отечественных автомобилей доминируют транспортные средства, произведенные СЗАО «БЕЛДЖИ».
«Реализация автомобилей марок Belgee и Geely, сошедших с конвейера борисовского предприятия, за семь месяцев текущего года составила 24 711 единиц., это 90,8% автомобилей отечественного производства или 55% общего объема реализации юридических лиц», – отметили в БАА.
Там добавили, что основное давление на долю белорусских авто, которые обычно производят с двигателями внутреннего сгорания, оказывает льготируемый импорт электромобилей.
В 2026 году белорусам выделили квоту на 6200 электромобилей, которые при ввозе облагаются нулевой пошлиной. По состоянию на середину августа ввезти можно чуть более 700 единиц.