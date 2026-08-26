Belgee и Geely заняли половину авторынка Беларуси 9 26.08.2026, 12:40

3,088

Сколько уже продали.

За январь – июль 2026 года в Беларуси было продано 44 923 новых легковых автомобиля. Сколько из них отечественного производства, рассказали в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).

Белорусы продолжают выбирать авто местного производства. Их доля в продажах составила 60,6%, или 27 215 штук.

В структуре отечественных автомобилей доминируют транспортные средства, произведенные СЗАО «БЕЛДЖИ».

«Реализация автомобилей марок Belgee и Geely, сошедших с конвейера борисовского предприятия, за семь месяцев текущего года составила 24 711 единиц., это 90,8% автомобилей отечественного производства или 55% общего объема реализации юридических лиц», – отметили в БАА.

Там добавили, что основное давление на долю белорусских авто, которые обычно производят с двигателями внутреннего сгорания, оказывает льготируемый импорт электромобилей.

В 2026 году белорусам выделили квоту на 6200 электромобилей, которые при ввозе облагаются нулевой пошлиной. По состоянию на середину августа ввезти можно чуть более 700 единиц.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com