Как изменилась риторика Путина за время войны 5 26.08.2026, 12:45

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Кремль больше не скрывает главного.

Путин годами выстраивал вокруг войны в Украине тщательно продуманную систему формулировок. Сначала речь шла о «защите русского народа», «демилитаризации» и «денацификации», затем главным противником Кремля стал уже не Киев, а коллективный Запад. После украинского наступления в Курской области риторика изменилась еще раз, Украина превратилась из якобы заблудшего соседа в прямого противника, способного наносить удары по российской территории, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

Newsweek проследил, как менялись заявления российского президента с 2021 года, и пришел к выводу, что за внешней последовательностью его выступлений постепенно проявились серьезные противоречия. Путин уже не может рассказывать одну и ту же историю, поскольку реальность войны постоянно меняется.

Сначала Украина была частью «исторической России»

Еще до полномасштабного вторжения Путин сформулировал базовый взгляд на Украину. В статье, опубликованной в июле 2021 года, он утверждал, что современная Украина во многом является результатом советского государственного строительства.

«Современная Украина целиком и полностью является продуктом советской эпохи», — писал Путин.

Одновременно Кремль заявлял, что уважает украинский язык и традиции и хотел бы видеть Украину свободной и процветающей. «Однако эта свобода в его представлении фактически должна была существовать внутри российской сферы влияния», — пишут авторы.

После начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года война получила другое название. Путин настаивал на термине «специальная военная операция», представляя происходящее как вынужденную меру для защиты России и населения Донбасса.

«Мы просто не оставляем себе другого варианта для защиты России и нашего народа», — говорил он, объясняя решение о начале операции.

При этом Путин продолжал убеждать украинцев и международную аудиторию, что Россия якобы не стремится причинить вред Украине.

«Сегодняшние события не связаны с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа», — утверждал он.

Врагом постепенно стал Запад

Когда первоначальный расчет Москвы на быструю кампанию не оправдался, изменилась и риторика.

К осени 2022 года Путин уже гораздо меньше говорил о внутренних украинских проблемах и все чаще описывал происходящее как противостояние России со всем Западом. Украина в этой картине превращалась в инструмент, которым якобы управляют США и европейские страны.

В сентябре 2022 года, объявляя мобилизацию, Путин заявил: «Наши Вооруженные силы противостоят не только неонацистским формированиям, но фактически всей военной машине коллективного Запада».

Эта конструкция стала одним из центральных элементов кремлевской риторики: Россия якобы не является агрессором, а вынуждена защищаться от западного блока, стремящегося добиться ее поражения.

При этом возникло заметное противоречие. Российские власти уже запретили называть происходящее войной, а использование этого слова в отношении действий российских войск могло привести к уголовному преследованию. Но 22 декабря 2022 года сам Путин употребил слово «война», говоря об Украине.

«Этот эпизод показала то, насколько постепенно расходились официальные формулировки Кремля и реальность происходящего», — убеждены авторы Newsweek.

Курск изменил риторику Кремля

6 августа украинские подразделения пересекли российскую границу и заняли значительную территорию. После этого прежняя риторика о защите украинцев и историческом единстве двух народов практически исчезла.

Украина в заявлениях Путина стала полноценным противником, представляющим угрозу российской территории и безопасности. Мирный процесс все чаще уступал место языку военных требований и ответных ударов.

«Главная задача, стоящая перед Министерством обороны, — конечно же, выдавить и выбить противника с наших территорий», — заявил Путин 12 августа 2024 года.

Одновременно он продолжал утверждать, что за действиями Украины стоит Запад: «Запад воюет с нами руками украинцев».

Именно после Курской операции исчезла значительная часть прежних попыток представить конфликт как особую форму отношений между двумя братскими народами. Теперь речь все чаще шла о противостоянии с врагом.

При Трампе Путин сменил и этот акцент

В 2025 году в риторике Путина появился еще один заметный поворот. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом российский Путин стал осторожнее в нападках на США и попытался представить Москву как сторону, готовую обсуждать прекращение боевых действий.

В марте 2025 года, говоря об украинских подразделениях в Курской области, Путин заявил, что у них якобы есть только два варианта: «сдаться или умереть».

Одновременно он предложил обсуждать возможное 30-дневное прекращение огня вместе с американской стороной и самим Трампом. То есть прежняя схема, в которой США представлялись исключительно организаторами войны против России, на некоторое время уступила место более прагматичной дипломатической риторике.

«Однако фундаментальный взгляд Путина на Украину никуда не исчез», — считают авторы.

В июне 2025 года он заявил: «Я считаю русский и украинский народы одним народом. В этом смысле вся Украина — наша».

Эта фраза показала, что за изменениями политической риторики продолжает сохраняться прежнее представление Кремля о принадлежности Украины к российскому историческому пространству.

Теперь язык Путина все чаще сводится к мести

К 2026 году, пишет Newsweek, от прежних разговоров о «братстве», защите украинского населения и мирном будущем почти ничего не осталось. Даже термин «специальная военная операция» сохраняется главным образом в российских официальных документах и медиа.

Путин все чаще использует язык войны, победы, поражения и возмездия. В мае 2026 года он объяснял (отказ от полноценной демонстрации военной техники на параде Парад Победы в Москве стал одним из самых коротких в истории - Новости Беларуси - Хартия'97) необходимостью сосредоточить силы на «окончательном разгроме противника».

А после украинских ударов по российской территории он уже говорил в логике прямого возмездия.

«Киевский режим поставил цель нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну тогда вы получите ответ по наиболее чувствительным секторам вашей экономики», — заявил Путин.

В этой формулировке Путин фактически признает важное изменение ситуации — Украина способна причинять России ощутимый физический и экономический ущерб. Но одновременно Москва продолжает отрицать самостоятельность украинских действий, представляя Киев инструментом коллективного Запада.

Риторика меняется, а представление об Украине остается прежним

За четыре с лишним года войны Путин прошел несколько этапов риторики. Сначала Украина была якобы частью единого исторического пространства, затем — объектом «спасения» от националистов, после чего превратилась в поле битвы России с Западом. После Курска она стала непосредственным военным противником, а в 2026 году все чаще фигурирует в заявлениях Кремля как источник ударов, угроз и необходимости ответных действий.

При этом главный нарратив продолжает сохраняться. Москва по-прежнему отказывается рассматривать Украину как полностью самостоятельного участника конфликта, а Путин не отказывается от представления о русских и украинцах как об «одном народе».

В этом и заключается главный парадокс — язык Путина меняется вслед за войной, но его базовое представление о том, кому принадлежит Украина, остается практически неизменным.

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