Будапешт открыто выступил против России 1 26.08.2026, 13:10

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Петер Мадьяр

Фото: Getty Images

Венгрия дала новые указания делегации на Генассамблею ООН.

Новое правительство Венгрии во главе с премьер-министром Петером Мадьяром объявило Россию «угрозой для Венгрии, Европы и мирового порядка». Об этом свидетельствуют руководящие указания для венгерской делегации на Генеральную ассамблею ООН, подписанные премьером, пишет Die Zeit (перевод — сайт Charter97.org).

В документе Будапешт осуждает российскую военную агрессию против Украины и заявляет о полной поддержке ее суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах. Венгерские власти также признают право Киева на самооборону.

«Россия представляет угрозу для Венгрии, Европы и мирового порядка», — говорится в опубликованных правительственных указаниях.

Новая позиция Будапешта означает серьезный разрыв с внешнеполитическим курсом бывшего премьера страны Виктора Орбана. Его правительство на протяжении многих лет поддерживало тесные отношения с Москвой, выступало против ряда санкций ЕС и регулярно критиковало поддержку Украины со стороны европейских стран.

Теперь венгерские власти заявляют о поддержке международных усилий по началу переговоров о «устойчивом мире» и создании долгосрочных гарантий безопасности для Украины.

«После прихода Мадьяра к власти отношения Будапешта с Киевом заметно улучшились. Венгрия разблокировала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также урегулировала ряд спорных вопросов, в том числе связанных с правами венгерского меньшинства в Закарпатье», пишет немецкое издание.

При этом полный разворот еще не произошел. Будапешт по-прежнему не поставляет Украине оружие и выступает против ускоренного вступления страны в Европейский союз.

Новая венгерская власть дистанцируется от наиболее пророссийских позиций эпохи Орбана, но одновременно проводит собственную осторожную линию в отношении войны и будущего Украины.

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