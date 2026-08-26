ФСБ и Росгвардию начали готовить к боям за Ленинградскую область 17 26.08.2026, 12:54

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РФ готовится к «вторжению» Финляндии и Эстонии.

В граничащей с Финляндией и Эстонией Ленинградской области прошли учения силовиков «Содружество 2026» по пресечению возможного вторжения на территорию России. В них приняли участие подразделения Северо-Западного округа Росгвардии и сотрудники регионального погрануправления ФСБ. Они отрабатывали поиск, преследование и задержание членов условной диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), проникшей через госграницу. В том числе тренировались блокировать районы и маршруты их передвижения, передает The Moscow Times.

На одном из представленных Росгвардией видео силовики подъезжают на машине к автобусу, разбивают в нем окно и проникают в салон, после чего выводят оттуда «задержанных» с приставленным к голове пистолетом. На другом — ведут минометный огонь по целям, имитирующим позиции условного противника.

В мае глава Погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов обвинил Финляндию и Эстонию в нарушении договоров о границе с Россией и заявил о росте «провокационных действий» с их стороны. По его словам, Финляндия устанавливает инженерные заграждения в не предусмотренных соглашением местах, а Эстония отходит от договоренностей о разграничении водных пространств. Кулишов заявил, что эти «инициативы создают условия для конфликтных ситуаций» и вынуждают Россию готовиться «к различным вариантам развития событий».

В конце июня об «активности иностранных ДРГ» заявляли власти граничащей с Финляндией и Норвегией Мурманской области. На дорогах региона установили блокпосты и ввели тотальный досмотр грузовиков с привлечением служебных собак.

С 1 июля Россия закрыла железнодорожные погранпереходы на границе с Финляндией, Латвией и Эстонией. Причины решения не уточнялись. Финляндия закрыла все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией еще в 2023 году.

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