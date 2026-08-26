Компьютеры в России могут стать роскошью 7 26.08.2026, 12:37

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Их стоимость в РФ может вырасти на 20-50%.

Персональные компьютеры (ПК) могут стать роскошью для россиян, из-за чего им придется вернуться в компьютерные клубы. К такому выводу пришли в URA.ru.

По прогнозам агентства, к 2028-2029 годам стоимость компьютеров в России может вырасти на 20-50%. Это связано с мировым дефицитом компонентов и их удорожанием из-за развития искусственного интеллекта (ИИ). И если раньше производители пытались снизить этот рост за свой счет, то теперь разницу переложат на покупателя, отметили в публикации.

На данный момент самый простой компьютер для работы и учебы обойдется около 50-70 тыс. росс. рублей, причем это без учета монитора, клавиатуры, мышки и колонок. К 2028-2029 года цена может вырасти до 70-90 тыс. рублей, подсчитали журналисты. На этом фоне прогнозируется рост интереса россиян к ноутбукам и компьютерным игровым клубам.

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