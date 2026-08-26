Лукашенко объявил внезапную проверку готовности войск после визита главы ЦРУ к Путину

Лукашенко объявил внезапную проверку готовности войск после визита главы ЦРУ к Путину20
- 26.08.2026, 15:51
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С места дислокации выведена одна из бригад.
Правитель Беларуси Александр Лукашенко поручил провести внезапную проверку боеготовности Вооруженных сил страны на фоне визита главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа в Москву.
Госсекретарь Совета Безопасности республики Александр Вольфович сообщил, что в рамках проверки одна из бригад покинет место постоянно дислокации и будет выполнять ряд задач. «Пока о них говорить не будем. Все зависит от тех решений, которые будет принимать руководство Вооруженных сил, Генерального штаба и воинских частей», — сказал Вольфович.
При этом он отметил, что особое внимание будет уделено способам огневого поражения потенциального противника «с учетом опыта военных конфликтов в Украине и Иране». По его словам, цель мероприятия — проверить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях. Вольфович также призвал не беспокоиться, что «происходит что-то сверхъестественное». До этого командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Иллюкевич заявил, что Минск начал формирование новой десантно-штурмовой бригады возле границы с Украиной. Подразделение предполагалось разместить в районе Гомеля.
Ранее The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники писала, что Владимир Путин начал требовать от Лукашенко открыть новый фронт в Украине. Кроме того, по данным издания, Москва рассчитывала использовать Беларусь для операций против соседних стран — членов НАТО, в том числе для запуска дронов. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон звонил Лукашенко и предостерегал его от втягивания в войну. Между тем президент Украины Владимир Зеленский обращал внимание на строительство Беларусью военной инфраструктуры вдоль украинской границы, которая может быть задействована для агрессии против Киева.
Глава ЦРУ Рэтклифф посетил Москву с необъявленным визитом 25 августа. В Кремле заявили, что он не встречался с Путиным, а целью представителя США было проведение «контактов между спецслужбами». Как отмечает WSJ, визит Рэтклиффа мог быть связан с информацией американской разведки о будущих планах Путина. В частности, по данным издания, российские военные провели учения по подготовке мобилизации в Калининградской области, а также других регионах, проверяя инфраструктуру Минобороны на готовность принять новобранцев, обеспечить их питанием и оружием. Кроме того, разведка США получила данные, что Путин может попробовать проверить на прочность НАТО.
«Целью могло быть сказать: «Мы знаем, что ты задумал, и лучше этого не делай», — отметил в разговоре с изданием бывший замглавы нацразведки США Бетт Саннер. По его словам, визит мог быть также связан с перемирием в Иране и включением кого-то еще в переговоры.