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WSJ раскрыл цель секретного визита главы ЦРУ в Россию

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  • 25.08.2026, 20:53
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WSJ раскрыл цель секретного визита главы ЦРУ в Россию
Фото: AFP

Джон Рэтклифф мог привезти предупреждение Кремлю.

Неожиданный в Москву глава ЦРУ США Джона Рэтклиффа, самолет которого во вторник приземлился во «Внуково» и спустя лишь несколько часов вылетел обратно, может быть связан с информацией разведки о будущих планах Владимира Путина, пишет The Wall Street Journal.

Согласно разведданным, российские военные провели учения по подготовке мобилизации в Калининградской области, а также других регионах, проверяя инфраструктуру Минобороны на готовность принять новобранцев, обеспечить их питанием и оружием. Кроме того, разведка США получила данные, что Путин может попробовать проверить на прочность НАТО, пишет WSJ.

В ходе визита Рэтклифф, судя по всему, встречался с Путиным. По данным корреспондентов кремлевского пула, российский президент отменил запланированные на вторник мероприятия, хотя они заблаговременно готовились и планировалось участие большого количества людей.

Аналитики считают, что Рэтклифф мог привезти Путину предупреждение, пишет WSJ. «Целью могло быть сказать: «мы знаем, что ты задумал, и лучше этого не делай», — говорит Бетт Саннер, бывшая замглавы национальной разведки США. «Это также могло быть связано с перемирием в Иране и включением кого-то еще в переговоры», — не исключает Саннер.

Украинские СМИ пишут, что целью визита Рэтклиффа могло быть обсуждение взаимного российского-украинского моратория на удары по энергетике и портам. Также обсуждалось прекращение огня в Сумской и Харьковской областях в качестве шагов к общей деэскалации.

The iPaper связывает визит Рэтклиффа с возможным обменом заключенными. Военный самолет США прилетал в Россию в феврале, когда Путин согласился отпустить 63-летнего школьного учителя Марка Фогеля, осужденного в России по обвинению в контрабанде наркотиков. На кого обменяли Фогеля, осталось неизвестным. Ранее при участии ЦРУ администрация Дональда Трампа добилась освобождения журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морпеха Пола Уилана. Обоих осудили по статье о шпионаже.

Борт Рэтклиффа покинул Внуково около 18.50 по Минску и направился в сторону Латвии. Следом вылетел борт спецотряда «Россия», который используется для перевозок высших должностных лиц РФ.

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