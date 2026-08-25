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SpaceX построит гигантский космодром в Луизиане за $100 млрд

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  • 25.08.2026, 20:40
  • 1,726
SpaceX построит гигантский космодром в Луизиане за $100 млрд
Иллюстрационное фото

Это крупнейший по объему пакет инвестиций в истории штата.

Компания SpaceX анонсировала строительство в штате Луизиана нового огромного космодрома. На строительство объекта, который получил название Starbase Louisiana и станет уже пятым космодромом SpaceX, будет потрачено $100 млрд. Соответствующий договор руководство SpaceX подписало с губернатором Луизианы Джеффом Лэндри. Это крупнейший по объему пакет инвестиций в истории штата.

Строительство космодрома планируется начать в 2027 году. Первый испытательный запуск с него может быть осуществлен уже в 2029 году, а полноценный ввод в эксплуатацию намечен на 2030-й. На территории космодрома разместятся пять стартовых комплексов, заводы по производству ракетного топлива, электростанции, глубоководный порт для доставки оборудования судами, аэропорт, жилые кварталы для сотрудников и их семей.

В SpaceX отмечают, что Starbase Louisiana рассчитан на запуски сверхтяжелой ракеты Starship и появление площадки будет способствовать достижению цели — «тысяч запусков Starship в год». Это, как указывают в SpaceX, позволит сделать космические путешествия обычным делом, сравнимым с авиаперелетами. Четыре других космодрома SpaceX находятся во Флориде, Калифорнии и Техасе. Из них только техасский компания строила с нуля, остальные создавались на территории уже существовавших до этого государственных военных и космических объектов.

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