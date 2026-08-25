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Латвия вводит новый запрет на товары из Беларуси

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  • 25.08.2026, 20:46
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Латвия вводит новый запрет на товары из Беларуси

С 1 сентября.

С 1 сентября Латвия запретит импорт ряда промышленных товаров из Беларуси и России. Под ограничения попадут в том числе книги, газеты, одежда, обувь, игрушки, игры и спортивные принадлежности, пишет Delfi.

Точную дату вступления ограничений в силу 25 августа утвердило правительство Латвии. Ранее, в конце июля, соответствующее решение поддержал Сейм.

В список запрещенных товаров вошли печатные книги, газеты и другая полиграфическая продукция, одежда и другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, игрушки, игры и спортивные принадлежности из Беларуси и РФ. Запрет будет действовать и в случаях, когда товары белорусского или российского происхождения ввозятся из третьих стран.

Отмечается, что цель запрета — защитить интересы безопасности Латвии, уменьшить возможности России и Беларуси получать доходы от экспорта товаров, а также ограничить попадание российских пропагандистских материалов в Латвию.

Напомним, ранее Латвия уже расширила запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции и кормов из Беларуси и России. В августе правительство страны также поддержало подготовку новых ограничений для продуктов питания. В список могут попасть конфеты, шоколад, печенье, соусы, готовые супы, безалкогольные напитки и пиво. Эти ограничения также планируют распространить на товары беларусского и российского происхождения, которые ввозятся через третьи страны.

По данным властей Латвии, с 2022 по 2025 год стоимость импорта из Беларуси и России сократилась на 91% — с 2,129 млрд до 193 млн евро. Новые ограничения будут пересматривать раз в год, оценивая их эффективность.

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