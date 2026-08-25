закрыть
27 августа 2026, четверг, 15:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соболенко и Джокович вылетели в первом круге микста на US Open

6
  • 25.08.2026, 20:23
  • 2,744
Соболенко и Джокович вылетели в первом круге микста на US Open
АРИНА СОБОЛЕНКО
ФОТО: GETTY IMAGES

Белорусско-сербский дуэт проиграл чешке Катерине Синяковой и британцу Генри Паттену.

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и сербский теннисист Новак Джокович вылетели в первом круге смешанного в смешанном разряде на US Open — заключительном турнире «Большого шлема».

В первом круге Соболенко и Джокович, посеянные на турнире под первым номером, проиграли чешке Катерине Синяковой и британцу Генри Паттену со счетом 4:1, 2:4 (2:10).

В следующем круге Синякова и Паттен сыграют с парой, состоящей из украинки Элины Свитолиной и француза Гаэля Монфиса.

Джокович занимает пятое место в мировом рейтинге. За карьеру он выиграл 101 трофей, в том числе 24 — на турнирах «Большого шлема»: Australian Open (10), «Ролан Гаррос» (3), Уимблдоне (7) и US Open (4). Он делит рекорд по титулам на «мэйджорах» с Маргарет Корт.

На счету Соболенко 24 титула WTA, четыре из которых — турниры «Большого шлема».

Соревнования US Open в миксте начались раньше основной сетки одиночного разряда и завершатся 26 августа.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран
Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук