Соболенко и Джокович вылетели в первом круге микста на US Open 6 25.08.2026, 20:23

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АРИНА СОБОЛЕНКО

ФОТО: GETTY IMAGES

Белорусско-сербский дуэт проиграл чешке Катерине Синяковой и британцу Генри Паттену.

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и сербский теннисист Новак Джокович вылетели в первом круге смешанного в смешанном разряде на US Open — заключительном турнире «Большого шлема».

В первом круге Соболенко и Джокович, посеянные на турнире под первым номером, проиграли чешке Катерине Синяковой и британцу Генри Паттену со счетом 4:1, 2:4 (2:10).

В следующем круге Синякова и Паттен сыграют с парой, состоящей из украинки Элины Свитолиной и француза Гаэля Монфиса.

Джокович занимает пятое место в мировом рейтинге. За карьеру он выиграл 101 трофей, в том числе 24 — на турнирах «Большого шлема»: Australian Open (10), «Ролан Гаррос» (3), Уимблдоне (7) и US Open (4). Он делит рекорд по титулам на «мэйджорах» с Маргарет Корт.

На счету Соболенко 24 титула WTA, четыре из которых — турниры «Большого шлема».

Соревнования US Open в миксте начались раньше основной сетки одиночного разряда и завершатся 26 августа.

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