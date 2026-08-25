Соболенко и Джокович вылетели в первом круге микста на US Open

Соболенко и Джокович вылетели в первом круге микста на US Open6
- 25.08.2026, 20:23
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Белорусско-сербский дуэт проиграл чешке Катерине Синяковой и британцу Генри Паттену.
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и сербский теннисист Новак Джокович вылетели в первом круге смешанного в смешанном разряде на US Open — заключительном турнире «Большого шлема».
В первом круге Соболенко и Джокович, посеянные на турнире под первым номером, проиграли чешке Катерине Синяковой и британцу Генри Паттену со счетом 4:1, 2:4 (2:10).
В следующем круге Синякова и Паттен сыграют с парой, состоящей из украинки Элины Свитолиной и француза Гаэля Монфиса.
Джокович занимает пятое место в мировом рейтинге. За карьеру он выиграл 101 трофей, в том числе 24 — на турнирах «Большого шлема»: Australian Open (10), «Ролан Гаррос» (3), Уимблдоне (7) и US Open (4). Он делит рекорд по титулам на «мэйджорах» с Маргарет Корт.
На счету Соболенко 24 титула WTA, четыре из которых — турниры «Большого шлема».
Соревнования US Open в миксте начались раньше основной сетки одиночного разряда и завершатся 26 августа.