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В США упал спрос на одежду больших размеров из-за Ozempic

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  • 25.08.2026, 20:00
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В США упал спрос на одежду больших размеров из-за Ozempic

Препарат для похудения набирает популярность в стране.

Ретейлеры в США и Европе сокращают предложение одежды больших размеров на фоне растущей популярности препаратов для похудения, таких как Ozempic и Wegovy, пишет Bloomberg. Эти препараты работают на имитации естественного гормона GLP-1 (глюкагоноподобный пептид-1), который снижает аппетит.

По данным агентства, H&M, Aritzia, Mango и Zara уменьшили количество товаров в расширенных размерных рядах.

H&M в начале 2023 года анонсировала расширение размеров до 4XL для женской одежды в США, но позже отказалась от этого плана. «Мы выбрали удаление размеров 3XL и 4XL, так как спрос на них оказался не столь высоким», — сообщил представитель сети, отказавшись комментировать причины.

Аналитики отмечают, что публично признавать связь с GLP-1 ретейлерам невыгодно, так как это может выглядеть как отказ от принципов инклюзивности.

По данным консалтинговой фирмы PwC, примерно 21% американских домохозяйств включают как минимум одного пользователя препаратов на GLP-1. В Великобритании этот показатель составляет около 9% и продолжает расти. Аналитик GlobalData Эллиот Рикерби отметил, что ретейлеры называют изменения «оптимизацией бизнеса», чтобы избежать негативной реакции.

Специализированные плюс-сайз ретейлеры также столкнулись со снижением продаж. Torrid Holdings, ориентированная на размеры 10–30, в прошлом году объявила о закрытии более 170 магазинов, сопоставимые продажи упали на 7%. Destination XL Group сообщила о снижении продаж на 8%, а ее гендиректор оценил долю клиентов на препаратах для похудения примерно в четверть.

Некоторые опрошенные агентством эксперты считают, что сокращение плюс-сайз ассортимента может быть недальновидным. Инфлюенсер Кэти Стурино, принимавшая GLP-1, отметила, что многие люди со временем прекратят прием препаратов или их вес будет колебаться, поэтому спрос на большие размеры может вернуться. «Самая большая ошибка ретейлеров — слушать тех, кто говорит, что GLP-1 — это причина сокращать расширенные размеры», — заявила она.

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