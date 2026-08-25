«Баллистика на Москву почти гарантирована» 7 25.08.2026, 19:54

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Фото: Fire-Point

Что известно про украинскую ракетную баллистическую программу.

«Я не понимаю, почему мы [Украина] до сих пор не создали баллистическую ракету. Это довольно простое дело», — говорил в конце прошлого года Денис Штилерман, глава компании Fire Point, производящей дроны и ракеты. Однако к середине пятого года войны своих баллистических ракет у ВСУ нет. Последние прогнозы такие. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров обещает удары украинской баллистикой по России через три-шесть месяцев. В Fire Point говорят, что баллистическую ракету ближней дальности FP-7 (до 200 км) будут применять в боях уже в сентябре, а до конца года начнутся испытания дальнобойной FP-9 (до 850 км). Подробности рассказывают «Важные истории».

Почему Украине так важно получить баллистические ракеты

В последние месяцы ВСУ добились значительных успехов, нанося удары по российским тылам — на глубину от 150−200 до 2500 км. Результаты — частичная блокада Крыма, топливный кризис по всей России и уничтожение миллионов квадратных метров складов Wildberries.

Основное средство поражение объектов в российском тылу — дальнобойные дроны. У них есть два недостатка. Во-первых, это очень тихоходные (от 150 до нескольких сотен км/ч), а значит, уязвимые для ПВО цели. Эту проблему украинцы решают массовостью применения дронов. Чтобы нанести серьезный ущерб НПЗ или поджечь склад, достаточно нескольких дронов. А ВСУ ежедневно запускают их сотни. Во-вторых, беспилотники несут обычно не более 100 кг взрывчатки. Этого хватает для успешных атак по НПЗ, складам или военной технике, но недостаточно для разрушения капитальных и хорошо защищенных объектов.

Главное мощное и дальнобойное оружие Украины — крылатая ракета FP-5 («Фламинго») от Fire Point с боевой частью более 1000 кг и заявленной дальностью до 3000 км. Но ее скорость (не более 950 км/ч) несопоставима со скоростью баллистики. Хотя FP-5 регулярно поражают объекты в российском тылу (последний случай — удар по ракетно-космическому центру в Самаре), самих ракет пока производится относительно мало. С начала 2026 года, когда украинцы начали применять FP-5, было запущено менее ста ракет, большинство из которых россияне сбили. «FP-5 в основном уничтожают истребители-перехватчики», — говорит украинский авиационный эксперт Валерий Романенко.

Баллистическая ракета — мощное дальнобойное оружие, способное эффективно пробивать ПВО.

У России такие ракеты есть: в первую очередь, «Искандеры» с дальностью действия до 500 км и массой боевой части до 700 кг. Их преимущества — траектория, скорость и мощность. После запуска баллистические «Искандеры» поднимаются на высоту несколько десятков километров, а на финальном этапе падают на цель почти вертикально. В момент атаки скорость «Искандера» может достигать 9300 км/ч. По оценкам Украины, сейчас россияне производят 60−70 «Искандеров» в месяц.

Средства ПВО могут сбивать баллистику только на последнем этапе полета. У ВСУ эффективно бороться с российскими баллистическими ракетами получается только с помощью американских систем Patriot, но и они сталкивались с серьезными трудностями. В последние недели у ВСУ закончились ракеты для Patriot, Владимир Зеленский признает, что сбивать российскую баллистику теперь нечем. Президент не только просит союзников предоставить боеприпасы для Patriot, но и обещает, что у Украины будут свои баллистические ракеты для ударов по России.

Как далеко продвинулась Украина в разработке баллистики

Старый «Сапсан». Еще в 2000-х Украина начала разрабатывать оперативно-тактический комплекс «Сапсан». Это аналог российского «Искандера» — планировалось, что «Сапсан» с боевой частью до 480 кг будет поражать цели на расстоянии до 500 км и лететь со скоростью свыше 8000 км/ч.

В 2013 году при президенте Викторе Януковиче программу свернули. В 2016-м проект возобновили по заказу Саудовской Аравии: в экспортном варианте, под названием «Гром-2», дальность действия ракеты сократилась до 280 км. В 2021 году тогдашний министр обороны Украины Андрей Таран оценивал готовность проекта в 80%.

О начале применения «Сапсанов» Зеленский сообщил в 2025 году. Какую именно модификацию использовали ВСУ, точно неизвестно. Но глава Офиса Зеленского Андрей Ермак рассказывал, что «Сапсан» поразил российский командный пункт на расстоянии 300 км. Год назад Зеленский говорил о подготовке массового производства «Сапсанов»: «Когда, как, в каком количестве — я сказать не могу». 15 июня 2026-го, в день увольнения с поста министра обороны Украины Михаила Федорова, ВСУ испытали баллистическую ракету, она получила «максимальную точность» и стала на 30% дешевле. Украинские эксперты предполагают, что Федоров имел в виду «Сапсан».

В том, что за четыре с половиной года войны Украина не смогла начать массовое производство, нет ничего удивительного, говорят украинские эксперты. Проблемы возникли с производством сразу двух важных компонентов — двигателей и твердого ракетного топлива.

Двигатели для «Сапсанов» делали на заводе «Южмаш» в Днепре, к началу войны предприятие произвело лишь несколько штук. После начала полномасштабного вторжения «Южмаш» неоднократно обстреливали. «Недаром россияне первые „Орешники“ применили именно против Днепра, против „Южмаша“. Однако предприятие еще в советские времена проектировали и строили с учетом возможной ядерной войны, поэтому все его основные элементы расположены под землей», — говорил военный эксперт Михаил Жирохов.

Твердое топливо для баллистических ракет в Украине производил Павлоградский химический завод в Днепропетровской области. Предприятие также попадало под российские удары. Создание ракетного топлива — опасное производство даже в мирное время. С учетом того что вся территория Украины находится в зоне поражения российских дронов и ракет, производить ракетное топливо внутри страны было бы очень рискованно.

Новые ракеты от Fire Point. Компания разрабатывает две баллистические ракеты — FP-7 (боевая часть — 150 кг, дальность — до 200 км) и FP-9 (800 кг и 850 км).

Главный конструктор Денис Штилерман в декабре прошлого года утверждал, что в Украине есть несколько компаний, выпускающих твердотопливные двигатели, в том числе Fire Point. Для производства топлива компания запускает завод в Дании. Он должен был начать работу в конце 2026 года, но сроки сдвинулись на конец 2027-го, а стоимость проекта выросла с 50 до 150 млн евро, рассказала гендиректор Fire Point Ирина Терех. Главная причина — требования безопасности. Компании не разрешили производить топливо в приобретенном здании, теперь надо строить новое.

Главное в подходе Fire Point к созданию баллистики — не пытаться сделать идеальную ракету, объясняет Штилерман: «Делаешь что-то не идеальное — и этим начинаешь впечатлять, а потом, в процессе использования, начинаешь это корректировать».

FP-7 Штилерман называет дешевой баллистической ракетой малой дальности. Ракета прошла около 15 испытательных запусков и проходит сертификацию, начало боевого применения планируется в сентябре, рассказала на прошлой неделе Ирина Терех.

Запуск FP-9 в Fire Point обещают до конца года, вероятно, речь идет о начале испытаний. Полигоном для FP-9 станет территория России, предполагает Константин Криволап, авиационный эксперт, бывший инженер КБ «Антонов». Интересно, что 1 июля Минобороны России отчиталось о сбитии «оперативно-тактической ракеты большой дальности». В телеграме появились фото большой воронки, как утверждается, в Московской области. Z-каналы и военные эксперты предположили, что речь могла идти именно о FP-9.

«Это ракета со значительно более мощной [по сравнению с FP-7] боевой частью, которая способна эффективно поражать хорошо защищенные цели. Именно такие системы могут представлять серьезную угрозу для объектов военно-промышленного комплекса России, энергетической инфраструктуры и других стратегических целей», — считает Антон Земляной, старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества.

То, насколько серьезным оружием станет FP-9, будет зависеть от объемов производства ракет. В декабре 2025 года Штилерман говорил, что при наличии запроса и денег Fire Point с мая 2026-го сможет производить сотни баллистических ракет (обоих видов) в месяц. В конце июля, отвечая на тот же вопрос, он ушел от ответа и пожаловался на проблемы с финансированием.

Владимир Зеленский на встрече с журналистами 23 августа признал, что массового производства баллистики пока нет: «У нас две компании стараются сделать нашу баллистику. Пока не видим того массового производства, которое должно быть».

Защитит ли ПВО Москву от баллистики

Сбивать баллистические ракеты могут российские системы ПВО С-400 и С-500, значительно меньшую эффективность могут показать некоторые модификации С-300 и «Буков», говорят военные эксперты.

Самый современный российский комплекс ПВО — С-500. В Минобороны России утверждали, что он может сбивать не только все виды баллистических ракет, но и «гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе». В 2024 году российские военные отчитались о сбитой на учениях межконтинентальной ракете «Синева».

Главная проблема С-500 — их дефицит: на вооружении, вероятно, стоит считанное число комплексов. О начале их поставок в войска российские власти заявляли в 2021 году. В декабре 2025-го министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что на боевое дежурство заступил первый полк ПВО, оснащенный С-500. Сколько комплексов С-500 в этом полку, он не уточнил.

Таким образом, главным средством уничтожения баллистических ракет должен стать С-400. Сколько их на вооружении у российской армии, точно неизвестно. В начале 2020-х годов таких систем было 56, писал Newsweek. В каждом комплексе может быть от шести до 12 пусковых установок.

Эффективность С-400 вызывает вопросы. Ракеты, которыми он поражает цели, оснащены так называемой полуактивной системой наведения, объяснял «Важным историям» эксперт Константин Криволап. Когда ракета запускается по цели, она управляется командами с расположенного на земле радара: «Каждый радар обладает определенной точностью. Поэтому чем дальше ты бьешь, тем хуже работает полуактивная система». Пример ракеты с активной системой наведения — РАС-3 для американских комплексов Patriot.

Другое отличие от РАС-3: боеприпас для С-400 должен поразить баллистическую ракету своими осколками, взорвавшись вблизи от цели. Ракета для Patriot сталкивается с целью. «Для того чтобы уничтожить баллистическую ракету гарантированно, в нее надо врезаться», — говорит украинский военный эксперт Олег Катков. Повреждение осколками такой гарантии не дает: «Ну окей, обломок перебил ее двигатель, который уже не работает, повредил рулевую поверхность, но уже все равно, потому что баллистическая ракета падает на цель. Она делает это под углом примерно 90 градусов. То есть даже если ее как-то повредить, она все равно падает».

Нормальной эффективностью пэвэошники считают 80% сбитых целей, рассказывает Криволап. В борьбе с баллистикой Patriot достигает этого показателя, выпуская две ракеты по одной цели. В случае С-400 может потребоваться порядка пяти ракет на цель. «Сумасшедший расход», — считает эксперт.

«Россияне экспериментировали со своими образцами баллистики. Также у них был опыт сбивания [американских тактических баллистических ракет] ATACMS. Поэтому, я думаю, что вероятность перехвата украинской баллистики будет не минимальной. Но как это будет работать на практике — посмотрим», — говорит эксперт Александр Коваленко.

Учитывая заявленную дальность ракет FP-9 (до 850 км), один из главных вопросов звучит так: смогут ли эти ракеты преодолеть насыщенную систему ПВО, защищающую Москву. На карте журналиста Марка Крутова — более 130 комплексов ПВО. Большая часть из них — не предназначенные для борьбы с баллистикой «Панцири», комплексов С-400 в Московском регионе — около 20.

«Если будет удар по Москве, это уже не будет тысяча дронов, из которых долетело меньше десяти. А это будет так, что из двух запущенных ракет одна точно достигнет цели», — считает эксперт Валерий Романенко. «2027 год станет годом нашей баллистики. <…> Баллистика на Москву в 2027-м уже почти гарантирована», — уверен военный аналитик Евгений Дикий. При этом Константин Криволап считает, что Москва вряд ли станет основной целью для баллистических ракет ВСУ.

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