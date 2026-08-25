Еще два российских спутника «суверенного аналога» Starlink вышли из строя 14 25.08.2026, 22:16

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Иллюстрационное фото

Они начали падать на землю.

Попытка России создать «суверенный аналог» Starlink Илона Маска, чтобы обеспечить спутниковый интернет 5G на земле и создать систему космической связи для военных, сталкивается с нарастающими проблемами, передает The Moscow Times.

По меньшей мере два спутника, отправленных на орбиту в рамках второго пакетного пуска 20 июля 2026 года, скорее всего, будут потеряны, отмечает исследователь космонавтики Анатолий Зак. Как пишет Russian Space Web, эти аппараты так и не выполнили ни одного маневра по подъему орбиты, опустились ниже 300 км и, вероятнее всего, уйдут в плотные слои атмосферы, где распадутся и сгорят.

Еще три спутника предпринимали безуспешные попытки подняться и сейчас также снижаются, оставаясь на высотах 310-330 км. 9 спутников продолжают маневры, однако их высоты остаются на 200 км ниже, чем у первого «пакетного пуска» российского Starlink на аналогичном этапе полета.

В первом «пакете» в конце марта занимающаяся проектом компания «Бюро 1440» запустила 17 аппаратов. Один из них так и не вышел на заданную орбиту и упал в начале июня. 14 аппаратов стали формировать цепь на высоте чуть больше 500 км. При этом ни один спутник не добрался до ожидаемой высоты 800 км, отмечает Зак. Именно эту орбиту как целевую обозначала «Бюро 1440».

В группировке «Рассвет-3», целью которой декларируется «широкополосная передача данных в любую точку планеты», наблюдаются сбои при повышении орбиты, отмечает астроном Джонанат Макдональд. Орбита в 500 км, на которую все же удалось вывести значительную часть спутников, также подходит, но сила притяжения земли в этом случае выше, что требует больше топлива для поддержания высоты и, следовательно, сокращает срок службы спутников, отмечает Зак.

В июне 2025 глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказывал, что на первом этапе группировка «Рассвет» будет включать 350 спутников, что позволит обеспечить глобальное покрытие в режиме 24/7. В дальнейшем планируется расширение группировки до 900 спутников. Проект «Рассвет» стоимостью 430 млрд рублей является российским ответом американскому Starlink, утверждал Баканов.

Начало коммерческой эксплуатации «Рассвета» было запланировано на 2027 год. Система будет использоваться в том числе для управления боевыми дронами, рассказывал в июне президент Владимир Путин. «Она ничем не уступает „Старлинку“, может быть, даже чем-то и превосходит», — говорил президент.

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