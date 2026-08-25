Макрон и Драги с помощью вина убеждали Шольца поддержать Украину 2 25.08.2026, 19:34

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Вино «очень помогло» изменить точку зрения канцлера Германии.

В 2022 году в ходе дипломатических переговоров премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эмманюэль Макрон с помощью вина убеждали федерального канцлера Германии Олафа Шольца поддержать Украину, заявил экс-посол Италии в Украине Пьер Франческо Дзадзо в интервью «Европейской правде».

На вопрос журналиста, действительно ли в переговорах участвовали «три лидера и вино», Дзадзо ответил: «Вино действительно было, и оно очень помогло. Цель была — убедить канцлера Германии, и это началось еще в поезде по дороге в Киев».

По словам Дзадзо, Шольц до последнего момента не высказывался однозначно, объявив о поддержке статуса кандидата для Украины только на пресс-конференции.

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