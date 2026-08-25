«Загадочный» самолет главы ЦРУ вылетел из Внуково 8 25.08.2026, 19:18

8,434

Фото: Jim van der Burgt

Он направляется в Ригу.

Военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555, вылетел из аэропорта Внуково, следует из данных FlightRadar24.

Он направляется в Ригу.

CBS и Axios со ссылкой на источники ранее сообщили, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Россию. Репортер CBS Дженнифер Джейкобс уточнила, что Рэтклифф отправился в Россию на борту военно-транспортного самолета C-17.

Целью визита собеседники назвали «встречи в Москве». В прошлый раз глава ЦРУ посещал Россию почти пять лет назад — в ноябре 2021 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com