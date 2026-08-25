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«Загадочный» самолет главы ЦРУ вылетел из Внуково

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  • 25.08.2026, 19:18
  • 8,434
«Загадочный» самолет главы ЦРУ вылетел из Внуково
Фото: Jim van der Burgt

Он направляется в Ригу.

Военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555, вылетел из аэропорта Внуково, следует из данных FlightRadar24.

Он направляется в Ригу.

CBS и Axios со ссылкой на источники ранее сообщили, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Россию. Репортер CBS Дженнифер Джейкобс уточнила, что Рэтклифф отправился в Россию на борту военно-транспортного самолета C-17.

Целью визита собеседники назвали «встречи в Москве». В прошлый раз глава ЦРУ посещал Россию почти пять лет назад — в ноябре 2021 года.

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