«Загадочный» самолет главы ЦРУ вылетел из Внуково

«Загадочный» самолет главы ЦРУ вылетел из Внуково8
- 25.08.2026, 19:18
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Он направляется в Ригу.
Военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555, вылетел из аэропорта Внуково, следует из данных FlightRadar24.
Он направляется в Ригу.
CBS и Axios со ссылкой на источники ранее сообщили, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Россию. Репортер CBS Дженнифер Джейкобс уточнила, что Рэтклифф отправился в Россию на борту военно-транспортного самолета C-17.
Целью визита собеседники назвали «встречи в Москве». В прошлый раз глава ЦРУ посещал Россию почти пять лет назад — в ноябре 2021 года.