Глава ЦРУ прилетел на «загадочном» самолете в Москву

Глава ЦРУ прилетел на «загадочном» самолете в Москву13
- 25.08.2026, 18:06
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В Кремле говорили, что не знают о рейсе.
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф 25 августа прилетел в Россию и должен провести встречи в Москве, сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники.
По данным Джейкобс, Рэтклифф прибыл в Россию на борту военно-транспортного самолета C-17. С кем именно он намерен встретиться в Москве и что будет обсуждаться на переговорах, пока не сообщается.
Ранее в тот же день стало известно, что военно-транспортный Boeing C-17 Globemaster III ВВС США приземлился в московском аэропорту Внуково. По данным Flightradar24, самолет прилетел из Риги. 23 августа этот же борт прибыл в латвийскую столицу из Кэмп-Спрингса в штате Мэриленд, где находится объединенная база Эндрюс, которую используют в том числе для перевозки высокопоставленных американских чиновников.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Кремль не располагает информацией о прилете американского военного самолета.
Между тем в последние дни обсуждалась возможность нового приезда в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, однако российская сторона заявляла, что конкретные даты их визита не согласованы.