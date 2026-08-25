Медведев шокировал хамским заявлением 16 25.08.2026, 18:24

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Фото: Getty Images

Зампред Совета безопасности РФ набросился на президента Финляндии.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев набросился на президента Финляндии Александра Стубба после его слов об ударах по территории России.

«Все-таки президент Финляндии реальный дебил. Он говорит о поражении России через удары по маркетплейсу Wildberries. Уровень профессиональной подготовки ниже плинтуса. Моральный урод и дурак. Впрочем, он был таким еще тогда, когда работал главой финского МИД», — написал Медведев.

Накануне Стубб заявил, что удары по складам и логистической инфраструктуре заставят Россию перейти к мирным переговорам. Он также заявил, что западным странам следует продолжать военную и финансовую поддержку Украины, в том числе предоставлять возможности для ударов беспилотниками и ракетами в глубь российской территории.

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