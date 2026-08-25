Трамп объявил о полном разминировании Ормузского пролива

Трамп объявил о полном разминировании Ормузского пролива3
- 25.08.2026, 18:44
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Президент США также пригрозил Ирану в случае установки новых мин.
Военно-морские силы США обезвредили все мины в водах Ормузского пролива. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в Truth Social.
«Иран был уведомлен о том, что любой корабль или лодка, устанавливающие новые мины, будут немедленно и систематически уничтожаться... В полной мере действует политика нулевой терпимости к размещению мин»,— написал господин Трамп.
Президент США добавил, что американская сторона следит за перемещениями в проливе с помощью космических сил. Наблюдение также ведется за горой Кирки, где, по версии США, Иран обогащает остатки урана. Американские силы также наблюдают за тремя уничтоженными ядерными объектами.
Информация о том, что Иран начал минировать Ормузский пролив, появилась в начале марта. Иранская сторона заблокировала морской коридор в ответ на операцию США и Израиля. The Washington Post писал, что в Пентагоне прогнозировали полное разминирование Ормузского пролива через полгода.