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Белорусский нападающий продолжит карьеру в чемпионате Турции

  • 25.08.2026, 18:49
  • 1,292
Белорусский нападающий продолжит карьеру в чемпионате Турции
Карен Варданян

Футболист минского «Динамо» переходит в «Коджаэлиспор».

Турецкий «Коджаэлиспор» начал переговоры с минским «Динамо» по трансферу Карена Варданяна.

Об этом сообщает турецкое издание Kocaeli Halk Gazetesi. По информации источника, представитель Суперлиги Турции уже связался с «бело-синими», а стороны начали переговоры о возможном трансфере форварда.

«Коджаэлиспор» рассчитывает усилить линию атаки до закрытия летнего трансферного окна. Варданян является одним из кандидатов на переход в команду.

В нынешнем сезоне Высшей лиги нападающий провел за минское «Динамо» 24 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

Отметим, что в последних двух матчах против «Торпедо-БелАЗ» и «Ислочи» форвард оставался на скамейке запасных минского «Динамо».

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