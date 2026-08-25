Белорусский нападающий продолжит карьеру в чемпионате Турции
- 25.08.2026, 18:49
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Футболист минского «Динамо» переходит в «Коджаэлиспор».
Турецкий «Коджаэлиспор» начал переговоры с минским «Динамо» по трансферу Карена Варданяна.
Об этом сообщает турецкое издание Kocaeli Halk Gazetesi. По информации источника, представитель Суперлиги Турции уже связался с «бело-синими», а стороны начали переговоры о возможном трансфере форварда.
«Коджаэлиспор» рассчитывает усилить линию атаки до закрытия летнего трансферного окна. Варданян является одним из кандидатов на переход в команду.
В нынешнем сезоне Высшей лиги нападающий провел за минское «Динамо» 24 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.
Отметим, что в последних двух матчах против «Торпедо-БелАЗ» и «Ислочи» форвард оставался на скамейке запасных минского «Динамо».