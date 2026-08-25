В Дзержинске потратят больше полумиллиона рублей на скульптуру женщины 9 25.08.2026, 18:42

2,692

Деньги берут из бюджета.

Почти 574 тысячи рублей из районного бюджета потратят на четырехметровую скульптуру женщины, которую установят в Дзержинске к областным «Дожинкам». Это «Зеркало» выяснило из данных по госзакупке.

К областным «Дожинкам», которые пройдут в Дзержинске 19 сентября, в городе собираются установить четырехметровую скульптуру в виде женщины с венком на голове и колосьями в руке. Назвали ее «Имя ей — женщина» и приурочили к Году белорусской женщины.

Как выяснило «Зеркало» из отчета о госзакупке, обошлась скульптура порядка 574 тысяч рублей, которые взяли из районного бюджета. Вероятно, цена указана уже с установкой.

Исполнителем указан «Скульптурный комбинат» Белорусского союза художников. Авторы — скульптор Константин Костюченко и архитектор Владимир Архангельский. Как сообщается, они передали авторские права этой организации. По данным местных СМИ, авторы победили со своей работой в районном конкурсе «Имя ей — женщина».

— До 10-го все установят, согласно договору, в свои сроки уложимся, — заявляла заместительница председателя райисполкома по социальным вопросам Ольга Игнатова.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com