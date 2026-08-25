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В Дзержинске потратят больше полумиллиона рублей на скульптуру женщины

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  • 25.08.2026, 18:42
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В Дзержинске потратят больше полумиллиона рублей на скульптуру женщины

Деньги берут из бюджета.

Почти 574 тысячи рублей из районного бюджета потратят на четырехметровую скульптуру женщины, которую установят в Дзержинске к областным «Дожинкам». Это «Зеркало» выяснило из данных по госзакупке.

К областным «Дожинкам», которые пройдут в Дзержинске 19 сентября, в городе собираются установить четырехметровую скульптуру в виде женщины с венком на голове и колосьями в руке. Назвали ее «Имя ей — женщина» и приурочили к Году белорусской женщины.

Как выяснило «Зеркало» из отчета о госзакупке, обошлась скульптура порядка 574 тысяч рублей, которые взяли из районного бюджета. Вероятно, цена указана уже с установкой.

Исполнителем указан «Скульптурный комбинат» Белорусского союза художников. Авторы — скульптор Константин Костюченко и архитектор Владимир Архангельский. Как сообщается, они передали авторские права этой организации. По данным местных СМИ, авторы победили со своей работой в районном конкурсе «Имя ей — женщина».

— До 10-го все установят, согласно договору, в свои сроки уложимся, — заявляла заместительница председателя райисполкома по социальным вопросам Ольга Игнатова.

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