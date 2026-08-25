Взрыв сорвал масштабное мероприятие с участием Путина 13 25.08.2026, 19:08

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Диктатор РФ не смог открыть Амурский газохимический комплекс.

Взрыв и масштабный пожар, произошедшие сегодня на строящемся Амурском газохимическом комплексе (АГХК), унесли жизни пяти людей (пострадали 132) и сорвали запланированный на конец лета торжественный запуск производства с личным участием диктатора РФ Владимира Путина, пишет «Агентство».

Буквально в начале августа 2026 года Путин проводил встречу с полпредом в ДФО Юрием Трутневым, который пригласил правителя РФ лично открыть комплекс, на что Путин ответил: «С удовольствием». Власти официально планировали получить первую продукцию и провести торжественный запуск именно в августе 2026 года.

Из-за аварии эти планы сорваны.

Пожар охватил площадь около 2000 квадратных метров на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Оборудование находилось в режиме пусконаладочных работ.

Путин лично контролировал стройку с самого старта. В 2019 году ему детально презентовали проект, а в 2020 году он лично обсуждал его перспективы с главой «Сибура» Леонидом Михельсоном.

Когда из-за западных санкций и ухода немецкой компании Linde сроки запуска пришлось сдвинуть, гендиректор завода Алексей Верещашин лично докладывал об этом Путину. На Восточном экономическом форуме Путин публично приводил Амурский ГХК как главный пример создания «предприятий мирового уровня» на Дальнем Востоке. В марте 2026 года он еще раз обсуждал готовность объекта с губернатором региона.

Амурский ГХК (совместный проект «Сибура» и китайской Sinopec) должен был стать одним из крупнейших в мире заводов по производству полимеров (2,7 млн тонн в год). Взрыв на этапе пусконаладки нанес серьезный экономический и репутационный удар по флагманскому проекту Кремля.

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