Жительница Солигорска: Чуть речь не отняло от увиденного

Жительница Солигорска: Чуть речь не отняло от увиденного14
- 25.08.2026, 19:42
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Военный самолет пролетел прямо над жилыми кварталами города.
Жители Солигорска сообщают о большом самолете, который пролетел в нескольких сотнях метров над домами.
«Что только что пролетело надо городом? Огромный зеленый самолет очень-очень низко. В жизни не видела настолько низко самолеты. Честно, очень испугалась», - пишет в Threads _nurkin.
Информацию подтвердили другие жители. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
- Видела и чуть речь не отняло от увиденного. Это очень страшно, я такого еще никогда не видела, настолько низко над домами и такой большой.
- Тоже самое. Сердце колотилось еще минут пять после увиденного.
- Мы не видели но слышали это был очень страшный звук.
- У меня в моменте пронеслась вся жизнь перед глазами.