Жительница Солигорска: Чуть речь не отняло от увиденного 14 25.08.2026, 19:42

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Иллюстративное фото: Aleksandr S. Melnik

Военный самолет пролетел прямо над жилыми кварталами города.

Жители Солигорска сообщают о большом самолете, который пролетел в нескольких сотнях метров над домами.

«Что только что пролетело надо городом? Огромный зеленый самолет очень-очень низко. В жизни не видела настолько низко самолеты. Честно, очень испугалась», - пишет в Threads _nurkin.

Информацию подтвердили другие жители. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Видела и чуть речь не отняло от увиденного. Это очень страшно, я такого еще никогда не видела, настолько низко над домами и такой большой.

- Тоже самое. Сердце колотилось еще минут пять после увиденного.

- Мы не видели но слышали это был очень страшный звук.

- У меня в моменте пронеслась вся жизнь перед глазами.

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