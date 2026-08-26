закрыть
27 августа 2026, четверг, 14:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Над Жлобином летали дрон и истребитель

1
  • 26.08.2026, 18:13
  • 1,984
Над Жлобином летали дрон и истребитель
Иллюстративное фото: белорусский Су-30

Жители города слышали характерный гул.

Вечером 25 августа жители Жлобина услышали необычайно громкий звук и высказали предположение, что над городом пролетал реактивный беспилотник. Сообщения об этом появились в социальных сетях, отметило издание «Флагшток».

Примерно около 17:00 жители разных частей Жлобина — в районе Лебедевки, 16‑м микрорайоне, поселке Рабочем и микрорайоне Западном — сообщали о гуле, похожем на звук беспилотника. Сам аппарат, по их словам, рассмотреть не удалось из-за низкой облачности.

Некоторые горожане также сообщили, что в тот же вечер видели низко пролетающий истребитель. Его заметили над цехами Белорусского металлургического завода и в центре Жлобина. По одному из сообщений, примерно в это же время истребитель кружил и над Светлогорском.

Около 17:00 украинские мониторинговые каналы также сообщали об активности военной авиации в восточной части Беларуси. В частности, сообщалось, что в воздух поднялись три истребителя Су-30.

Движение российских БПЛА вдоль белорусско-украинской границы около 14:40 25 августа. Схема: еРадар

Тем временем еще с утра 25 августа над Черниговской областью Украины фиксировали группы российских реактивных беспилотников. Около 14:40 сразу шесть групп двигались по уже известной траектории вдоль белорусско-украинской границы с востока на запад.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук
Решающий момент
Решающий момент Валерий Залужный