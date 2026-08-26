Над Жлобином летали дрон и истребитель

Над Жлобином летали дрон и истребитель1
- 26.08.2026, 18:13
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Жители города слышали характерный гул.
Вечером 25 августа жители Жлобина услышали необычайно громкий звук и высказали предположение, что над городом пролетал реактивный беспилотник. Сообщения об этом появились в социальных сетях, отметило издание «Флагшток».
Примерно около 17:00 жители разных частей Жлобина — в районе Лебедевки, 16‑м микрорайоне, поселке Рабочем и микрорайоне Западном — сообщали о гуле, похожем на звук беспилотника. Сам аппарат, по их словам, рассмотреть не удалось из-за низкой облачности.
Некоторые горожане также сообщили, что в тот же вечер видели низко пролетающий истребитель. Его заметили над цехами Белорусского металлургического завода и в центре Жлобина. По одному из сообщений, примерно в это же время истребитель кружил и над Светлогорском.
Около 17:00 украинские мониторинговые каналы также сообщали об активности военной авиации в восточной части Беларуси. В частности, сообщалось, что в воздух поднялись три истребителя Су-30.
Тем временем еще с утра 25 августа над Черниговской областью Украины фиксировали группы российских реактивных беспилотников. Около 14:40 сразу шесть групп двигались по уже известной траектории вдоль белорусско-украинской границы с востока на запад.