Украинские пограничники сожгли САУ россиян

Украинские пограничники сожгли САУ россиян1
- 26.08.2026, 18:01
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Установку обнаружили в ходе аэроразведки.
Бойцы гвардейской наступательной бригады «Форпост» Краматорского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины в ходе аэроразведки обнаружили самоходную артиллерийскую установку противника.
Операторы дронов «Апекс» направили на вражескую технику ударные БПЛА и уничтожили ее. Кадры операции пограничники опубликовали в своем Telegram-канале.
Российские военные пытались использовать САУ для нанесения ударов по позициям Сил обороны, однако украинские пилоты вовремя обнаружили технику и поразили ее.