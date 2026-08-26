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Украинские пограничники сожгли САУ россиян

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  • 26.08.2026, 18:01
  • 1,298
Украинские пограничники сожгли САУ россиян

Установку обнаружили в ходе аэроразведки.

Бойцы гвардейской наступательной бригады «Форпост» Краматорского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины в ходе аэроразведки обнаружили самоходную артиллерийскую установку противника.

Операторы дронов «Апекс» направили на вражескую технику ударные БПЛА и уничтожили ее. Кадры операции пограничники опубликовали в своем Telegram-канале.

Российские военные пытались использовать САУ для нанесения ударов по позициям Сил обороны, однако украинские пилоты вовремя обнаружили технику и поразили ее.

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