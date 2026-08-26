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В пункте пропуска «Красный Камень» на границе Беларуси и России упал беспилотник

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  • 26.08.2026, 17:39
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В пункте пропуска «Красный Камень» на границе Беларуси и России упал беспилотник

Движение временно останавливали.

На белорусско-российской границе 26 августа временно закрыли погранпереход «Красный Камень» в Брянской области. В Погрануправлении ФСБ России по Брянской области журналистке «Зеркала» сообщили, что причиной стал беспилотник, который упал на дорогу в районе пункта пропуска и не сдетонировал.

Первые сообщения о проблемах появились в одном из пограничных чатов около 11.20. Один из водителей написал, что «Красный Камень» (с белорусской стороны «Селище») не работает и на месте нет связи. Позже другие участники сообщили, что их также развернули.

«Мы только оттуда, из Беларуси не пропустили, развернули обратно», — написал один из пользователей. По его словам, документы у водителей даже не проверяли — машины разворачивали еще до самого перехода.

Другие участники чата сообщали о такой же ситуации при движении со стороны России. По их словам, не пропускали в том числе машины с белорусскими номерами и людей с видом на жительство.

Журналистка «Зеркала» как обычная гражданка позвонила в дежурную службу Погрануправления ФСБ России по Брянской области. Там объяснили, что «Красный Камень» действительно временно не работал из-за атаки дрона, который не сдетонировал.

— Там беспилотник упал на дорогу и не разорвался, — сообщил дежурный, объяснив, что требовалось некоторое время, «пока его не уберут с дороги».

По состоянию на 17.10 по белорусскому времени, сообщили в службе, проезд через пункт пропуска уже открыт.

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