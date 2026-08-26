Почему белорусы не любят российских туристов 48 Виталий Цыганков

26.08.2026, 17:32

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Дело не только в мусоре, хамстве и поведении на дорогах.

Не проходит и недели, чтобы в соцсетях не обсуждали очередной пост или видео о поведении российских туристов в Беларуси. Белорусы, которые как нация все же не лишены определенного комплекса неполноценности и самоедства, глядя на россиян, в этом случае чувствуют себя людьми более высокой бытовой культуры.

Россияне бросают мусор, неправильно паркуются, нарушают правила дорожного движения, не уважают белорусские нормы и традиции, требуют принимать у них российские рубли, а еще смеются над нашим языком. Короче, в целом ведут себя примерно так, как показывают многочисленные ролики в соцсетях, – например, прыгают на капоте машины.

Так а почему бы им вести себя иначе? Они же чувствуют себя в Беларуси как дома. Вот и ведут себя «как дома».

С другой стороны, многие россияне искренне хвалят Беларусь и восхищаются ею. Одни – за европейскость белорусской архитектуры, ту самую чистоту на улицах, вежливость самих белорусов. За то, что в Беларуси можно (пока что) спокойно пользоваться интернетом, западными социальными сетями, «Фейсбуком», «Инстаграмом», что есть магазины одежды «Зара», «Бершка», «Манго». Для этих людей Беларусь – это такая Европа на минималках, которая для них теперь в основном закрыта. Одновременно и немного Запад, и немного Россия, потому что все вокруг на русском языке, а реалии в основном понятны.

Других россиян Беларусь привлекает тем, что в их понимании это такой кусок Советского Союза. Так сказать, остров Крым, Россия, которую они потеряли. В белорусских санаториях около 60 процентов отдыхающих составляют россияне, и недавно власти уравняли цены на путевки – теперь они одинаковые для белорусов и иностранцев. А еще чистота, порядок, одни славянские лица на улицах, да и вообще мало людей!

А почему это на улицах Минска мало людей, вы не знаете? Может, потому, что за последние годы сотни тысяч эмигрировали, вынужденные бежать от политических репрессий?

В конце концов, когда кто-то из россиян критикует Минск и называет его скучным и архаичным, некоторые белорусы в комментариях пишут: так и хорошо, таких текстов должно быть больше, чтобы россияне к нам не ездили так массово. Но большинство белорусов в соцсетях обижается на любое критическое замечание. И меня это тоже поражает: как мне кажется, это попахивает определенной провинциальностью. Ну почему вас волнует, если какой-то никому не известный россиянин сказал о Беларуси или Минске что-то критическое?

Однако настоящее возмущение у белорусов вызывает именно высокомерие «руссо туристо», его чувство превосходства. Вот как об этом сказала одна минская таксистка, чей ролик набрал миллионы просмотров: среди россиян встречаются и адекватные люди, однако иногда приезжает турист с повадками барина, который начинает учить местных, как «правильно» жить.

Вот в чем белорусы действительно кардинально ментально отличаются от россиян. Нет у нас этого высокомерия, желания лезть в чужие порядки. Беларусы, когда приезжают в другую страну, безусловно уважают местные нормы и правила поведения, не лезут со своим уставом в чужой монастырь.

А когда белорусы сталкиваются с российским хамством и высокомерием, то сразу понимают, чем мы отличаемся. И наши убежденные сторонники «ссобойки и шуфлядки» начинают горячо бить россиян порядком, чистотой на улицах, привычкой стоять на красный сигнал светофора и вежливостью на дорогах. «У нас культура, а не ваш хаос, у нас уважение личных границ, мы спокойнее, нет вашего шума, хамства и высокомерия, не лезем к другим со своими порядками» и так далее – длинное и порой спорное перечисление положительных черт национального характера.

Но ведь существует радикальное решение этой проблемы. Вот если бы все или хотя бы значительное большинство белорусов говорили в жизни по-белорусски, ни одному россиянину не пришло бы в голову задаваться вопросом: «А чем вы от нас отличаетесь?»

Но пока мы как нация живем российской культурой, в российском информационном пространстве, российскими фильмами и поп-культурой и говорим на русском языке – естественно, до тех пор сами россияне не будут считать нас отдельной нацией. Пока значительная часть белорусов воспринимает российское культурное и информационное пространство как свое – соответственно, до тех пор и россияне будут воспринимать Беларусь как «свое».

Примерно то же самое было в Восточной Украине, не только до аннексии Крыма в 2014 году, но даже до 2022 года, начала полномасштабной войны, – об этом довольно много писал, например, мой украинский коллега Виталий Портников. Он говорил о пророссийской идентичности и идентичности безразличия, о том, что многим было все равно, на каком языке разговаривать. И только российские бомбы заставили многих украинцев пересмотреть свое отношение к России, стать ментально и культурно прежде всего украинцами.

В любом случае отношение белорусов к «руссо туристо» показывает, что на бытовом и психологическом уровне белорусы отделяют себя от россиян, понимают, что это люди другой культуры, даже другой цивилизации. Однако процесс отмирания советско-российской идентичности в Беларуси до сих пор не завершился. Очень не хочется, чтобы это произошло трагическим путем, через войну. А вы готовы перейти на белорусский язык?

Виталий Цыганков, Belsat

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