Путин повторяет роковую ошибку СССР 13 Игорь Семиволос

26.08.2026, 16:03

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Игорь Семиволос

В Кремле достали старый миф времен войны в Афганистане.

В России придумали новую причину, по которой она начала полномасштабную войну против Украины. Советник российского диктатора Владимира Путина, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков заявил, что якобы Украина «планировала вторжение в Россию 8 марта 2022 года». Но, мол, Москва опередила Киев «на две недели» и напала первой «благодаря дальновидности российского руководства».

По его словам, доказательства такой украинской коварности российские военные обнаружили еще в начале «СВО» в оставленном штабе одной из бригад территориальной обороны ВСУ. Это, мол, были документы, указывавшие на то, что «Киев готовит нападение на Россию».

Когда я слышу, как советник Путина говорит о том, что Россия опередила Украину на две недели и напала первой, я вспоминаю советское вторжение в Афганистан. Тогда говорили то же самое: «Если бы мы не ввели войска, через две недели там были бы американцы» (или «базы НАТО»). Сегодня эта формула повторена почти слово в слово.

Это – классический советско-российский миф о «превентивном ударе», который выполняет две фундаментальные функции.

Во-первых, снимает моральную ответственность за агрессию, которая легитимизируется как «вынужденная оборона». При этом захватчик превращается в «жертву обстоятельств», которая просто действовала на опережение.

Во-вторых, подменяет реальные причины войны идеологическим конструктом. Вместо признания собственных имперских амбиций или попыток контролировать соседнюю страну создается картина экзистенциального «соревнования со сверхдержавой».

Показательно, кстати, что и само материальное доказательство этой «прозорливости» – стандартный, до боли узнаваемый прием: «найденные документы врага», якобы обнаруженные в заброшенном штабе.

Впрочем, это не советское и даже не сугубо российское ноу-хау, а старый жанровый инструмент оправдания агрессии – та же логика, что и в Гляйвицкой провокации 1939 года, или в сфабрикованных «протоколах», которые всегда «случайно» обнаруживаются именно тогда, когда нужно алиби.

То есть, ничего нового.

Стратегическая культура Кремля не просто не изменилась с 1979 года. Она застряла в той же самой системе понятий и использует те же самые риторические шаблоны, поскольку новых смыслов или аргументов для собственного общества придумать так и не смогла.

Кстати, показательно, что в случае с Афганистаном такие разговоры начались тогда, когда стала очевидной фатальность вторжения для СССР.

Игорь Семиволос, УНИАН

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