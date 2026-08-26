Шокирующую книгу о личной жизни Путина отметили во Франции

Шокирующую книгу о личной жизни Путина отметили во Франции2
- 26.08.2026, 11:26
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Книга основана на более чем двух десятилетиях журналистских расследований.
Книга двух российских журналистов-расследователей Романа Баданина и Михаила Рубина о Путине получила новую французскую литературную премию «Prix Strasbourg». Издание книги ожидается уже в сентябре, пишет Le Monde (перевод — сайт Charter97.org).
Работа под названием «Царь собственной персоной: Как Владимир Путин обманул всех нас» основана более чем на двух десятилетиях журналистских расследований. Авторы исследуют путь Путина к власти, его окружение и малоизвестные стороны личной жизни российского президента.
Жюри премии назвало книгу «захватывающей и шокирующей работой о фигуре, которая сама по себе шокирует». По словам членов жюри, книга читается «как шпионский роман» и основана на нескольких сотнях интервью со свидетелями, некоторые из которых впоследствии исчезли при трагических обстоятельствах.
Баданин и Рубин провели масштабную журналистскую работу, несмотря на серьезное давление со стороны российских властей. Оба автора сейчас живут в США. Баданин является основателем и главным редактором расследовательского издания «Проект».
В книге журналисты противопоставляют публичный образ Путина как защитника «традиционных ценностей» реальности, которую они описывают на основе многочисленных свидетельств. Авторы исследуют предполагаемые внебрачные связи, семейные интересы и контакты с представителями организованной преступности, бросая вызов официальному образу российского лидера.
«Международный консорциум журналистов-расследователей ранее отмечал, что Баданин и Рубин раскрывали детали биографии Путина с большим личным риском для личной жизни и свободы», — пишет издание.
Новая премия «Prix Strasbourg» учреждена в 2026 году французской группой газет EBRA. Организаторы стремятся создать международную литературную награду, которая не будет сосредоточена исключительно на Париже.
Главный победитель премии получит €20 тысяч, а общий призовой фонд во всех категориях составляет €55 тысяч. Награды победителям вручат в Страсбурге в сентябре.