закрыть
27 августа 2026, четверг, 13:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Шокирующую книгу о личной жизни Путина отметили во Франции

2
  • 26.08.2026, 11:26
  • 8,480
Шокирующую книгу о личной жизни Путина отметили во Франции

Книга основана на более чем двух десятилетиях журналистских расследований.

Книга двух российских журналистов-расследователей Романа Баданина и Михаила Рубина о Путине получила новую французскую литературную премию «Prix Strasbourg». Издание книги ожидается уже в сентябре, пишет Le Monde (перевод — сайт Charter97.org).

Работа под названием «Царь собственной персоной: Как Владимир Путин обманул всех нас» основана более чем на двух десятилетиях журналистских расследований. Авторы исследуют путь Путина к власти, его окружение и малоизвестные стороны личной жизни российского президента.

Жюри премии назвало книгу «захватывающей и шокирующей работой о фигуре, которая сама по себе шокирует». По словам членов жюри, книга читается «как шпионский роман» и основана на нескольких сотнях интервью со свидетелями, некоторые из которых впоследствии исчезли при трагических обстоятельствах.

Баданин и Рубин провели масштабную журналистскую работу, несмотря на серьезное давление со стороны российских властей. Оба автора сейчас живут в США. Баданин является основателем и главным редактором расследовательского издания «Проект».

В книге журналисты противопоставляют публичный образ Путина как защитника «традиционных ценностей» реальности, которую они описывают на основе многочисленных свидетельств. Авторы исследуют предполагаемые внебрачные связи, семейные интересы и контакты с представителями организованной преступности, бросая вызов официальному образу российского лидера.

«Международный консорциум журналистов-расследователей ранее отмечал, что Баданин и Рубин раскрывали детали биографии Путина с большим личным риском для личной жизни и свободы», — пишет издание.

Новая премия «Prix Strasbourg» учреждена в 2026 году французской группой газет EBRA. Организаторы стремятся создать международную литературную награду, которая не будет сосредоточена исключительно на Париже.

Главный победитель премии получит €20 тысяч, а общий призовой фонд во всех категориях составляет €55 тысяч. Награды победителям вручат в Страсбурге в сентябре.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук
Решающий момент
Решающий момент Валерий Залужный