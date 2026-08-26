Шокирующую книгу о личной жизни Путина отметили во Франции 2 26.08.2026, 11:26

8,480

Книга основана на более чем двух десятилетиях журналистских расследований.

Книга двух российских журналистов-расследователей Романа Баданина и Михаила Рубина о Путине получила новую французскую литературную премию «Prix Strasbourg». Издание книги ожидается уже в сентябре, пишет Le Monde (перевод — сайт Charter97.org).

Работа под названием «Царь собственной персоной: Как Владимир Путин обманул всех нас» основана более чем на двух десятилетиях журналистских расследований. Авторы исследуют путь Путина к власти, его окружение и малоизвестные стороны личной жизни российского президента.

Жюри премии назвало книгу «захватывающей и шокирующей работой о фигуре, которая сама по себе шокирует». По словам членов жюри, книга читается «как шпионский роман» и основана на нескольких сотнях интервью со свидетелями, некоторые из которых впоследствии исчезли при трагических обстоятельствах.

Баданин и Рубин провели масштабную журналистскую работу, несмотря на серьезное давление со стороны российских властей. Оба автора сейчас живут в США. Баданин является основателем и главным редактором расследовательского издания «Проект».

В книге журналисты противопоставляют публичный образ Путина как защитника «традиционных ценностей» реальности, которую они описывают на основе многочисленных свидетельств. Авторы исследуют предполагаемые внебрачные связи, семейные интересы и контакты с представителями организованной преступности, бросая вызов официальному образу российского лидера.

«Международный консорциум журналистов-расследователей ранее отмечал, что Баданин и Рубин раскрывали детали биографии Путина с большим личным риском для личной жизни и свободы», — пишет издание.

Новая премия «Prix Strasbourg» учреждена в 2026 году французской группой газет EBRA. Организаторы стремятся создать международную литературную награду, которая не будет сосредоточена исключительно на Париже.

Главный победитель премии получит €20 тысяч, а общий призовой фонд во всех категориях составляет €55 тысяч. Награды победителям вручат в Страсбурге в сентябре.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com