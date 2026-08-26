«В России тоже у себя так паркуются?» 12 26.08.2026, 12:15

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Белорусов возмутил автомобиль с российскими номерами в Гомеле.

В Гомеле белорус заметил автомобиль с российскими номерами, который, судя по видео, припарковали на газоне возле дома. Он снял это на видео и опубликовал ролик, заметила BGmedia.

На видео белый автомобиль стоит колесами на зеленой зоне рядом с деревьями.

Ролик быстро собрал много комментариев. Некоторые пользователи не скрывали своего возмущения:

«В России тоже у себя так паркуются?»

«Надо наказывать, Беларуси зарабатывать деньги на штрафах».

«Это чьи-то братья-россияне, как многие здесь пишут».

Один из комментаторов обратил внимание на реакцию некоторых россиян на замечания о нарушениях.

«Самое удивительное в том, что они не понимают. Ты ему делаешь замечание, а он искренне не втыкает и говорит: «А что такого?»

Некоторые комментаторы опубликовали свои наблюдения за парковкой россиян.

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