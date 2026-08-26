«В России тоже у себя так паркуются?»12
- 26.08.2026, 12:15
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Белорусов возмутил автомобиль с российскими номерами в Гомеле.
В Гомеле белорус заметил автомобиль с российскими номерами, который, судя по видео, припарковали на газоне возле дома. Он снял это на видео и опубликовал ролик, заметила BGmedia.
На видео белый автомобиль стоит колесами на зеленой зоне рядом с деревьями.
@ooo_tm россияне в Беларуси научились себя вести...#Гомель #Беларусь#Gomel#росияне ♬ оригинальный звук - я
Ролик быстро собрал много комментариев. Некоторые пользователи не скрывали своего возмущения:
«В России тоже у себя так паркуются?»
«Надо наказывать, Беларуси зарабатывать деньги на штрафах».
«Это чьи-то братья-россияне, как многие здесь пишут».
Один из комментаторов обратил внимание на реакцию некоторых россиян на замечания о нарушениях.
«Самое удивительное в том, что они не понимают. Ты ему делаешь замечание, а он искренне не втыкает и говорит: «А что такого?»
Некоторые комментаторы опубликовали свои наблюдения за парковкой россиян.