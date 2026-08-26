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После атаки дронов полностью уничтожен один из главных хабов Wildberries в России

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  • 26.08.2026, 12:47
  • 8,524
После атаки дронов полностью уничтожен один из главных хабов Wildberries в России
Фото: Коммерсант

Ключевой склад под Тамбовом сгорел дотла.

Ночью Россию массово атаковали дроны, в результате поражен и догорает один из крупнейших по объему переработки центров Wildberries, а также горит один из самых больших НПЗ.

Так, в Котовске Тамбовской области атакован и горит склад Wildberries. В сети распространяются фото и видео масштабного пожара. Местные власти также подтвердили атаку.

«В результате ударов украинских БПЛА произошел пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания - более 100 000 кв. метров», - заявил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.

В самой компании также заявили, что «поставки товаров не осуществляются».

Позже губернатор Тамбовской области заявил, что пожар полностью уничтожил склад Wildberries в Котовске.

«13 беспилотников были уничтожены силами ПВО, еще три ударных БПЛА сбиты мобильными огневыми группами «БАРС-Тамбов». К сожалению, три беспилотника успели нанести удар по зданию склада», - написал он.

Также мэр Котовска попросил жителей в ближайшие два дня не выходить из домов из-за опасности отравления угарным газом.

Склад Wildberries в Котовске - один из ключевых логистических объектов WB в Центральной России. Он начал работать в 2025 году, а после выхода на полную мощность должен обеспечивать хранение до 54 млн единиц товаров. Ранее ВСУ уже его атаковали - в июле.

Кроме того, в Кстово Нижегородской области атакован и горит НПЗ. Местные жители сообщают о многочисленных взрывах и прилетах, районе предприятия наблюдается масштабный пожар и сильное задымление.

По данным Exilenova+, речь идет о «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтезе» - одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

Проектная мощность предприятия составляет около 17 млн. тонн нефти в год. Завод производит автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую нефтепродукцию.

Предприятие имеет важное значение для топливного обеспечения российской экономики и ВС РФ, поскольку его продукция, в том числе авиационное и дизельное топливо, используется для обеспечения потребностей российских сил.

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