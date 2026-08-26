Дроны сожгли крупнейший хаб Wildberries под Тамбовом 19 26.08.2026, 7:57

10,650

иллюстративное фото: ИИ

Уничтоженный склад мог хранить до 54 миллионов единиц товара.

В ночь на 26 августа беспилотники достигли Тамбовской области России, где атаковали крупный логистический хаб Wildberries в городе Котовске.

После серии взрывов на территории хаба Wildberries разразился сильный пожар. Об атаке сообщили OSINT-каналы, пишет «Фокус».

Аналитики отмечают, что это не первая атака на этот склад. Дроны атакуют его уже во второй раз.

«ССО вновь нанесли удар по логистическому хабу Wildberries в Котовске Тамбовской области, на объекте возник пожар», — сообщают мониторинговые каналы.

На кадрах, которые распространяются в сети, видно, как на месте разгорается сильный пожар и поднимается густой дым.

Что известно о хабе Wildberries в Котовске

По словам OSINT-аналитиков, логистический хаб Wildberries в Котовске является одним из ключевых объектов компании в центральной части России. Его площадь составляет около 108 тысяч квадратных метров.

Этот комплекс начал работу только в 2025 году. Согласно проектным расчетам, после выхода на полную мощность он должен был обеспечивать хранение до 54 миллионов единиц товаров.

«Учитывая, что по состоянию на конец июля компания уже лишилась более 1 миллиона квадратных метров складских площадей, у Wildberries в центральной России физически почти не осталось свободных мощностей», — отмечают аналитики канала Exilenova+.

Хаб Wildberries в Котовске уже подвергся нападению в середине июля. Тогда сообщалось о погибших сотрудниках, а также о временном приостановлении работы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com