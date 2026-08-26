закрыть
27 августа 2026, четверг, 13:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны поразили один из крупнейших НПЗ России в Кстово

5
  • 26.08.2026, 8:17
  • 6,116
Дроны поразили один из крупнейших НПЗ России в Кстово

После серии взрывов разразился мощный пожар.

Ночью 26 августа в Кстово Нижегородской области РФ раздались взрывы. Сообщается о поражении Кстовского нефтеперерабатывающего завода.

Там вспыхнул пожар. Кадры с места событий собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно об атаке на Кстовский НПЗ

О том, что под ударом Сил обороны этой ночью оказался Кстовский НПЗ, стало известно ближе к утру, когда россияне начали публиковать кадры с заревом на территории предприятия.

По данным Exile+, действительно поражен именно Кстовский НПЗ, или, как его еще называют «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

«Местные жители сообщают о многочисленных взрывах и обстрелах территории предприятия. В районе НПЗ наблюдается масштабный пожар и сильное задымление», – отметили в Exile+.

Проектная мощность предприятия составляет около 17 млн тонн нефти в год. Завод производит автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую нефтепродукцию.

Предприятие имеет важное значение для топливного обеспечения российской экономики и ВС РФ, поскольку его продукция, в частности авиационное и дизельное топливо, используется для обеспечения потребностей российских вооруженных сил.

«Ввиду масштабов производства нанесение удара по заводу создаст дополнительную нагрузку на топливную систему противника», – добавляет канал.

Ранее предприятие не один раз подвергалось атакам и даже останавливало работу вследствие нанесенных ему повреждений.

По состоянию на 4 часа утра атака еще продолжалась, поэтому говорить о масштабах ущерба было еще рано.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук
Решающий момент
Решающий момент Валерий Залужный