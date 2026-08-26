Дроны поразили один из крупнейших НПЗ России в Кстово

Дроны поразили один из крупнейших НПЗ России в Кстово5
- 26.08.2026, 8:17
- 6,116
После серии взрывов разразился мощный пожар.
Ночью 26 августа в Кстово Нижегородской области РФ раздались взрывы. Сообщается о поражении Кстовского нефтеперерабатывающего завода.
Там вспыхнул пожар. Кадры с места событий собрал Telegram-канал Exilenova+.
Что известно об атаке на Кстовский НПЗ
О том, что под ударом Сил обороны этой ночью оказался Кстовский НПЗ, стало известно ближе к утру, когда россияне начали публиковать кадры с заревом на территории предприятия.
По данным Exile+, действительно поражен именно Кстовский НПЗ, или, как его еще называют «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.
«Местные жители сообщают о многочисленных взрывах и обстрелах территории предприятия. В районе НПЗ наблюдается масштабный пожар и сильное задымление», – отметили в Exile+.
Проектная мощность предприятия составляет около 17 млн тонн нефти в год. Завод производит автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую нефтепродукцию.
Предприятие имеет важное значение для топливного обеспечения российской экономики и ВС РФ, поскольку его продукция, в частности авиационное и дизельное топливо, используется для обеспечения потребностей российских вооруженных сил.
«Ввиду масштабов производства нанесение удара по заводу создаст дополнительную нагрузку на топливную систему противника», – добавляет канал.
Ранее предприятие не один раз подвергалось атакам и даже останавливало работу вследствие нанесенных ему повреждений.
По состоянию на 4 часа утра атака еще продолжалась, поэтому говорить о масштабах ущерба было еще рано.