Путин подписал три секретных указа в день визита главы ЦРУ 9 26.08.2026, 8:54

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Фото: Getty Images

Что именно было темой переговоров, остается неясным.

Президент России Владимир Путин подписал три закрытых указа на фоне неожиданного и неанонсированного визита в Москву главы ЦРУ США Джона Рэтклиффа. Об этом свидетельствует портал правовой информации РФ, заметило The Moscow Times.

Согласно данным портала, 25 августа Путин подписал три открытых и опубликованных указа — номера 608, 609 и 610. Два из них касаются смены российского посла в Ираке, а еще один — меняет состав комиссий по делам инвалидов и ветеранов.

При этом последний указ Путина, подписанный накануне, 24 августа, имеет номер 604. Он разрешает государству брать под «временное управление» практически любые объекты и предприятия, если их владельцы не обеспечили должную защиту от ударов БПЛА. Таким образом, еще три указа Путина были подписаны, но не были опубликованы на портале и являются закрытыми: номера 605, 606 и 607.

Во время визита в Москву, первого с начала вторжения в Украину, глава ЦРУ встречался с Путиным — ради этого президент отменил одно из мероприятий, ради которого готовились «сотни людей», сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев.

Что именно было темой переговоров, остается неясным. The Wall Street Journal пишет, что Рэтклифф мог привести Путину предупреждение в связи с данными американской разведки, которые показали, что Кремль готовит новый раунд мобилизации и возможную провокацию в адрес НАТО.

The iPaper связывает визит Рэтклиффа с возможным обменом заключенными. В феврале при участии ЦРУ из российской тюрьмы был освобожден 63-летний школьный учитель Марк Фогель, осужденный по обвинению в контрабанде наркотиков, а ранее — журналист Эван Гершкович и морпех Пол Уилан, осужденные за шпионаж.

Одновременно с Рэтклиффом в Москве оказался секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер. Он провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заявил о готовности «использовать все инструменты» для содействия урегулированию в Украине.

«Мы готовы предоставить наши добрые услуги любым возможным способом в надежде, что столь желанный мир может быть достигнут как можно скорее», — сказал Галлахер, добавив, что в ходе встречи с Лавровым были найдены точки соприкосновения.

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