ВСУ взяли в плен гражданина Зимбабве 7 26.08.2026, 9:11

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Африканец рассказал, как у него воровали зарплату в армии РФ.

В плен Сил обороны Украины попал 42-летний зимбабвиец Даниел Помо. Он приехал в Россию собирать яблоки, но против собственной воли попал в ВС РФ. Интервью с африканским наемником опубликовал полк «Скеля», передает Dialog.UA.

Помо поверил обещаниям российского вербовщика о том, что он будет работать в саду с зарплатой в $700 в месяц. Прилетев в РФ, он не увидел ни работы, ни денег.

«Меня встретили в аэропорту. И именно с этого момента все пошло не так… Большинство документов, которые мне давали подписывать, я не понимал, никто не переводил их мне… Мне просто давали бумагу и говорили: «Подпиши тут, тут и тут»… Я оказался в российской армии. Меня обманули», — рассказал наемник.

Он отметил, что после этого уже не мог ничего сделать, так как находился под круглосуточным наблюдением конвоиров. В итоге российские командиры, дав ему автомат и пару гранат, отправили его вперед. Мужчина шел несколько дней без еды и воды и в итоге набрел на позиции Сил обороны Украины.

Помо называет «ангелом» украинского военного, на которого случайно наткнулся. Он считает, что именно благодаря ему остался жив. Примечательно, что, по данным мужчины, вербовщик зарегистрировал его банковскую карту на собственный телефон. Обещанных выплат наемник так и не увидел.

«На банковском счету были деньги, но потом их забрали. Там было более 2,6 млн (рублей — ред.) плюс 400 тыс. Но когда пришли 2,6 млн, их сразу же сняли… Деньги приходили на счет и сразу же снимались… Они знали, что мы не вернемся», — констатировал Помо.

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