США приостановили визовые собеседования для заявителей по всему миру 8 26.08.2026, 9:31

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Представитель Госдепартамента назвал причину.

Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась временно приостановить запись на собеседования ‌для получения виз по всему миру в рамках продолжающегося курса Белого дома на ужесточение иммиграционной политики.

Представитель Госдепартамента США во вторник сообщил, что ведомство запустило ‌мировую программу обучения для ‌сотрудников всех американских посольств и консульств, а график предоставления визовых услуг будет скорректирован ‌с учетом этого.

Госдепартамент не раскрыл деталей программы и сроков ее реализации, сообщив ‌лишь, что она направлена на то, чтобы помочь консульским сотрудникам выявлять заявителей, которые, вероятно, могут впоследствии ‌зависеть от государственных социальных пособий в США, а также обеспечить всестороннюю и последовательную оценку всех претендентов на получение визы.

О приостановке записи на визовые собеседования ранее сообщила Financial Times, добавив, что заявители на иммиграционные визы, уже записанные на собеседование в американские посольства и консульства, ‌получили уведомления о переносе, ‌и что новую дату им сообщат позднее.

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