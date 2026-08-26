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Лукашенко неожиданно сделали «матерью»

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  • Артем Синицын, «Салідарнасць»
  • 26.08.2026, 9:42
  • 10,532
Лукашенко неожиданно сделали «матерью»

Сеанс самоунижения чиновниц во дворце правителя.

Во Дворце Независимости прошла очередная экскурсия для избранных. В этот раз, как сообщает провластная пресса, здесь побывали представительницы Минской области.

«Лукашенко часто подчеркивает огромную роль женщины в жизни общества и государства, а крылатая фраза беларуского лидера о том, что женщина — главное, давно стала крылатой», — рапортует БелТА.

И, не стесняясь, объясняет, каким образом чиновницы Минщины попали в «святая святых»:

«Поэтому в том, что двери Дворца Независимости широко распахнуты для белорусок со всей страны, нет ничего удивительного. Напомним, что экскурсии здесь проводятся по личному распоряжению главы государства. В этом году представительницы Белорусского союза женщин обратились к «президенту» с просьбой посетить дворец.

Отказа, конечно, и быть не могло, тем более в Год белорусской женщины. Так Александр Лукашенко сделал соотечественницам еще один подарок».

Соотечественницы из Минской области не остались в долгу. Поток благодарностей превратился в конкурс раболепия и самоунижения.

«Сегодня над Минском серое небо и дождливая погода, но у нашей делегации Беларуского союза женщин от Минской области на душе праздник. Сегодня уникальный день, мы прикоснулись к чуду, к гордости нашей страны. Мы благодарны нашему «президенту», который объявил 2026-й Годом белорусской женщины и пригласил нас соприкоснуться с этим чудом — Дворцом Независимости», — призналась Светлана Катович, замдиректора ОАО «Солигорская птицефабрика».

А председатель БСЖ Ольга Шпилевская воспользовалась случаем, чтобы поделиться своим мнением о роли белорусок: «Наши женщины представлены во всех сферах: сельском хозяйстве, промышленности, финансовом секторе, армии, социальной сфере. Это все белорусская женщина. И сегодня нет тех задач, которые были бы ей не под силу.

Сейчас идет уборочная кампания, и женщины тоже участвуют в битве за урожай. Все законопроекты в стране принимаются с оглядкой на женщину, чтобы создать им условия для того, чтобы совмещать материнство и карьеру. И этим белорусские женщины особенны — они способны на все и при этом остаются потрясающе добрыми».

Шпилевская также рассказала, почему многие беларуски якобы хотят, чтобы Год белорусской женщины не заканчивался: «Желающих посетить Дворец Независимости не становится меньше. Женщины, которые здесь побывали, щедро делятся впечатлениями, и к нам в Белорусский союз женщин приходит немало писем с пожеланиями эту историю продолжить».

Но, похоже, всех переплюнула директор РУП «Воложинский жилкоммунхоз» Юлия Сечко, убежденная в том, что «для любой женщины, для современного руководителя попасть сюда, чтобы отключиться от текущих проблем и увидеть это великолепие, — очень важно».

«Я горжусь своей страной. Горжусь нашим «президентом» — это человек, который любит свою страну, как свое дитя. И я всегда говорю, что наш президент любит свою страну так, как мать любит своего ребенка. Это видно по глазам. Когда мать рассказывает о своих детях, у нее меняется выражение лица. И когда наш «президент» говорит о своей стране, у него такое же выражение лица. Дорогого стоит, что нас приглашают в сердце страны, что для «президента» важен каждый человек».

В чужую голову не залезешь, поэтому не будем гадать о том, насколько искренни в своем подобострастии чиновницы Минщины.

Фактом остается то, что построенный на налоги белорусов Дворец Независимости окончательно превратился в один из пропагандистских инструментов режима. Тем, кто за него заплатил, нужно еще «заслужить» право сюда попасть.

А попав, необходимо публично унижаться перед тем, кто тебя сюда соизволил пустить на экскурсию.

И упрашивать продлить казенный год женщины, чтобы и у других «заслуженных» белорусок появился шанс поблагодарить Лукашенко «за сбывшуюся мечту».

Артем Синицын, «Салідарнасць»

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