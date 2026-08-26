На проспекте Независимости в Минске произошло массовое ДТП 1 26.08.2026, 10:13

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Toyota столкнулась с автобусом и еще двумя легковушками.

Вчера вечером на проспекте Независимости случилось ДТП, участниками которого стали автобус и три автомобиля. Водитель Toyota врезался в попутный автобус МАЗ. От удара Toyota столкнулась с Nissan и Hyundai.

По версии ГАИ Минска, авария произошла из-за того, что при перестроении водитель Toyota не убедился в безопасности маневра.

Водители и пассажиры автобуса и легковых автомобилей не пострадали. Повреждения получили только транспортные средства.

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