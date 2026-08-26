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Один из крупнейших НПЗ России практически остановлен

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  • 26.08.2026, 10:37
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Один из крупнейших НПЗ России практически остановлен

Спутниковые снимки показали масштаб последствий ударов.

Пермский нефтеперерабатывающий завод утратил способность перерабатывать более 86% нефти от своей совокупной мощности. Об этом свидетельствует анализ актуальных спутниковых снимков предприятия, опубликованный Telegram-каналом Dnipro Osint.

Речь идёт о заводе «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» – одном из крупнейших российских НПЗ, который находится более чем в 1500 километрах от Украины.

Специалисты проанализировали состояние трех установок первичной переработки нефти – АВТ-1, АВТ-4 и АВТ-5 – и обнаружили следы серьезных повреждений на каждой из них.

Больше всего пострадала установка АВТ-5 мощностью 4,53 миллиона тонн нефти в год: на ней зафиксированы критические повреждения ректификационных колонн, отвечающих за разделение нефти на фракции, а также повреждения блока электрообезсоления и обезвоживания ЭЛОУ. Аналитики отмечают, что «такая комбинация повреждений выводит установку из строя на длительный срок».

На территории установки АВТ-4 мощностью 4,94 миллиона тонн нефти в год спутники зафиксировали ремонтные краны – это косвенное подтверждение того, что объект до сих пор восстанавливают после удара.

Похожую картину зафиксировали и возле установки АВТ-1 мощностью 1,83 миллиона тонн нефти в год: там тоже работает спецтехника, хотя само очаг возгорания после удара скрыла тень от колонн, поэтому непосредственно оценить масштаб повреждений сложнее.

Констатируется, что из-за остановки именно этих трех установок завод мгновенно лишился возможности перерабатывать 11,3 миллиона тонн нефти в год – это и есть те самые 86% от его общей мощности.

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