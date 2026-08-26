В Подороске в азартных торгах продали старинную усадьбу 1 26.08.2026, 10:57

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Победитель заплатил почти в 450 раз больше стартовой цены.

Усадьбу Чечетов-Бохвицей в агрогородке Подороск на Гродненщине продали почти в 450 раз дороже первоначальной стоимости.

Во время торгов на площадке «БУТБ-Имущество» стоимость лота выросла с 450 до 200 990 рублей, пишет Office Life.

Усадьбу в Подороске основал представитель дворянского рода Чечотов. В 1854 году она перешла к Роману, сыну писателя Флориана Бохвица. При нем центральный дом перестроили в стиле позднего классицизма. В XIX веке на территории поместья также заложили парк и возвели хозпостройки.

Ранее этот объект не раз выставляли на торги. В ноябре 2025-го комплекс хотели продать за 2,16 млн рублей. В январе этого года стоимость снизилась до 1,08 млн рублей. А в феврале она упала еще в 2,5 раза — до 432 тыс. рублей. На последнем аукционе стартовая цена составила и вовсе 450 рублей.

На торги заявились 10 участников. Борьба за лот продолжалась более четырех часов. За это время было сделано 4457 ставок, в итоге цена продажи выросла почти в 447 раз — до 200 992 рублей.

Новым владельцем объекта стала столичная компания в сфере отдыха и развлечений. Ей достался не только дворец, но и помещения на всей территории. Общая площадь построек — около 2 тыс. «квадратов». По условиям торгов у нового собственника будет три года на то, чтобы использовать объект для оказания услуг в сфере агроэкотуризма или ремесленной деятельности.

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