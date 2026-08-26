Украина вывела из строя 8 из 10 крупнейших складов Wildberries в России 3 26.08.2026, 11:33

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Фото: ТАСС

Общая площадь пораженных целей — 1,3 млн квадратных метров.

Украинские удары начиная с июля вывели из строя 8 из 10 крупнейших складов Wildberries в России.

Об этом сообщает «Агентство».

В ночь на 26 августа ВСУ нанесли новый удар по складам Wildberries. На этот раз был атакован логистический центр компании в Тамбовской области, после удара прекративший работу.

Судя по сообщению местных властей, комплекс полностью или почти полностью сгорел. Это восьмой из 10 крупнейших логистических центров маркетплейса, выведенных из строя ударами с середины июля.

До этого украинские удары вывели из строя 7 крупнейших складов Wildberries:

в подмосковных Электростали и Коледино (площадь обоих составляла по 250 тысяч кв. м) - первый полностью сгорел после атаки 18 июля, второй прекратил работу после ударов и пожара 16 августа;

в Новой Усмани Воронежской области (156 тысяч кв. м) - не работает после атаки 11 августа;

в Красном Бору в Ленинградской области (154 тысячи кв. м) - прекратил работу после атаки 4 августа;

в Алексине Тульской области (150 тысяч кв. м) - не работает после атаки 5 августа;

в поселке Новосемейкино Самарской области (128 тысяч кв. м) - не работает после атаки 2 августа;

в Собинском районе Владимирской области (119 тысяч кв. м) - не работает после атаки 3 августа.

Подвергались атакам, но продолжают работать склады в Екатеринбурге (157 тысяч кв. м) и Татарстане (150 тысяч кв. м).

Таким образом, из 1,6 млн кв. м площади десяти крупнейших складов Wildberries выведено из строя уже более 1,3 млн (более 81%).

Последние удары по Wildberries

В ночь на 26 августа украинские дроны поразили логистический хаб Wildberries в Котовске Тамбовской области России. На объекте вспыхнул пожар.

Склад в Котовске уже потерпел поражение 18 июля - тогда в результате пожара погибли 7 сотрудников, а сам объект временно приостанавливал работу.

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