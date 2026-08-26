Сестра Линдси Грема победила на праймериз в своем штате 26.08.2026, 11:47

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Дарлин Грэм (в центре)

Фото: Getty Images

Она может занять место в Сенате США в ходе ноябрьских выборов.

Американская сенаторша Дарлин Грэм, сестра покойного американского политика Линдси Грэма, победила на праймериз Республиканской партии в Южной Каролине. Это позволит ей баллотироваться в Сенат на выборах на постоянной основе. Об этом сообщает AP.

Отмечается, что во втором туре праймериз Грэм победила члена Палаты представителей США Ральфа Нормана.

Сообщается, что после смерти Линдси Грэма губернатор Южной Каролины назначил его сестру, чтобы она доработала оставшиеся месяцы текущего срока полномочий своего покойного брата. Однако Дарлин быстро получила поддержку от Трампа, который призвал ее баллотироваться на полный срок. Издание отмечает, что хотя Грэм и является новичком в политике, она уже смогла обойти ряд опытных и наиболее известных деятелей штата.

Журналисты отмечают, что голосование в партии состоялось после единственных дебатов. На них Грэм запуталась, отвечая на вопросы об основном направлении деятельности ее брата – внешней политике. Ее спросили об интересах США на Тайване и в Южно-Китайском море. После длительного колебания она заявила, что национальная безопасность – это не ее сфера.

В то же время она подчеркнула, что хочет сосредоточиться на внутренних вопросах, в частности, на доступности жилья. В ответ на это Норман заявил, что ответ Грэм свидетельствует о ее недостаточной квалификации для этой должности.

По данным издания, после смерти Грэма Трамп пытался сыграть роль в выборе его преемника. На этом фоне президент США одобрил назначение Дарлин Грэм сенатором на место ее брата. По мнению издания, таким образом Трамп может пытаться заполучить еще одного союзника в Сенате, который поможет ему продвигать его программу. Собственно, Грэм занималась этим во время предвыборной кампании, неоднократно подчеркивая свою поддержку Трампа.

Уже в ноябре Грэм будет бороться за постоянное место в Сенате. Ее соперницей станет кандидат от Демократической партии Энни Эндрюс. Издание напоминает, что уже несколько десятилетий ни один демократ не выигрывал места в Сенате США от Южной Каролины.

Промежуточные выборы в США пройдут уже 3 ноября этого года. На них будут избираться все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате. Также в этот день в 36 штатах состоятся выборы губернаторов и местных органов власти.

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