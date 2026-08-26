В Беларуси запретили популярный российский шоколад 10 26.08.2026, 12:07

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Его состав не соответствует заявленным требованиям.

Государственный комитет по стандартизации (Госстандарт) запретил с 27 августа ввозить и продавать на территории Беларуси шоколад «Чаржед» российского производства. Во время проверки выяснилось, что продукт не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза.

В пресс-службе ведомства сообщили, что по данным испытаний суммарное содержание какао-масла и молочного жира составило 20,2%. Однако по норме их должно быть не менее 25%. Именно по этой причине продукт нельзя считать молочным шоколадом.

«Это вводит потребителя в заблуждение относительно вида пищевой продукции, которой изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства молочного шоколада, но при этом она не может быть идентифицирована как молочный шоколад, за который выдаётся», – подчеркнули в Госстандарте.

Шоколад выпускает российское ООО «Кондитерская фабрика «Победа»». Производство находится в Егорьевске Московской области. Поставщиком продукции в Беларуси указано ООО «Евроторг».

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